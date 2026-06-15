Víctor Hernández, de 23 años y vecino de la zona de chacras de Marengo, en Barda del Medio, fue identificado como la víctima fatal del violento choque ocurrido el domingo por la tarde sobre la Ruta Provincial 69. El joven viajaba en motocicleta cuando protagonizó una encontronazo frontal contra una camioneta Ford Transit de transporte de personal. La investigación apunta a que intentó realizar una maniobra de sobrepaso que terminó en tragedia.

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse más detalles del dramático siniestro que conmocionó a vecinos de Campo Grande, Barda del Medio y San Patricio del Chañar. La víctima era un joven de 23 años muy conocido en la zona rural de Marengo, donde residía junto a su familia.

El choque ocurrió alrededor de las 18:30 a la altura del kilómetro 2 de la Ruta Provincial 69, frente a un centro logístico de la empresa OPS. Se trata de un corredor muy transitado que conecta Campo Grande con San Patricio del Chañar y buena parte de la actividad petrolera de la región.

Según los primeros elementos incorporados a la investigación, Hernández circulaba en una motocicleta cuando intentó sobrepasar a otro vehículo. En medio de esa maniobra habría rozado un camión que transitaba delante suyo. Ese contacto le hizo perder el control del rodado y lo dejó prácticamente sin posibilidades de reacción.

Fue entonces cuando ocurrió el desenlace más temido. La moto terminó invadiendo el carril contrario y se encontró de frente con una Ford Transit perteneciente a la empresa AESA, que transportaba personal y circulaba en sentido opuesto. El impacto se produjo sobre el sector frontal izquierdo de la camioneta y fue de una violencia estremecedora.

Como consecuencia del choque, el motociclista murió en el acto. Los daños sufridos por el rodado menor evidenciaron la magnitud de la colisión, que movilizó rápidamente a los servicios de emergencia y obligó a interrumpir parcialmente la circulación mientras se realizaban las tareas periciales.

Por otra parte, las autoridades confirmaron que el conductor de la Transit fue sometido al test de alcoholemia y el resultado fue negativo, con 0,00 gramos de alcohol en sangre. Ese dato quedó incorporado al expediente judicial que busca reconstruir con precisión cada uno de los momentos previos al siniestro.

En el lugar trabajaron efectivos de Seguridad Vial de Barda del Medio, personal de Tránsito Labrador, integrantes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Bomberos Voluntarios, ambulancias, efectivos de la Comisaría 44° de Villa Manzano, personal del Destacamento 119° y peritos del gabinete de Criminalística.

Mientras tanto, la causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Cinco Saltos, que ordenó la apertura de un legajo por muerte en accidente de tránsito. Las pericias continúan y los investigadores intentan determinar con exactitud cómo se desarrolló la maniobra que terminó provocando una nueva tragedia sobre una ruta que, una vez más, quedó marcada por una muerte violenta.