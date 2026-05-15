La desaparición de Analía Corte mantiene en vilo a Bariloche. La mujer de 52 años es buscada intensamente desde el viernes por la mañana y con el correr de las horas crece la preocupación por las bajas temperaturas, la falta de pistas firmes y el estado de vulnerabilidad en el que podría encontrarse. Mientras fuerzas de seguridad y organismos especializados rastrillan distintos sectores de la ciudad y la montaña, familiares, amigos y vecinos también se sumaron a la búsqueda.

“Seguimos desconcertados. No tener novedades es muy doloroso”, resumió Javier Rey, allegado a la familia, durante una entrevista en el programa Entretiempo de AM550. Según explicó, una de las pocas certezas que lograron reconstruir hasta ahora es el recorrido que Ana realizó antes de desaparecer. “Hay cosas que se fueron confirmando. Sabemos que tomó un colectivo de la línea 51 y que se bajó donde finaliza el recorrido. Es en la zona alta de Bariloche, cerca del cementerio. A partir de ahí hay algunos datos más, pero todavía no tenemos una certeza total”, relató.

El dato clave recién pudo confirmarse varios días después y eso incrementó aún más la angustia de la familia. “Ella tomó el colectivo el viernes a las 12:18 del mediodía. Desde ese momento, cuando el marido nos avisó a los amigos y a la gente cercana para pedir ayuda, empezamos a buscar por toda la zona del barrio y hacia el sector de montaña”, contó Rey.

La búsqueda movilizó a buena parte de Bariloche. “Mucha gente se sumó a rastrillar. Ana es una persona muy querida, entonces hay muchísima gente colaborando y sigue haciéndolo hasta hoy”, explicó. Además del trabajo de vecinos y conocidos, participan efectivos policiales, brigadas del SPLIF, bomberos y personal de Prefectura que intentan seguir cualquier pista que permita encontrarla.

Rey también habló del delicado cuadro de salud que atraviesa Ana y reconoció que eso suma preocupación. “Ella tiene diagnóstico de depresión. Lleva una vida normal, está medicada y en comunicación permanente, pero a veces alguna variación en la medicación puede desestabilizar. Ya había tenido un episodio similar en 2021”, señaló.

La mujer se encontraba en buenas condiciones físicas, vestida con ropa de abrigo y sin signos visibles de desorientación

El avance del otoño y las bajas temperaturas convierten el paso de las horas en un factor crítico. “Estamos entrando en otoño, las noches ya son muy frías. La primera noche hubo una helada muy fuerte. Si una persona está perdida o desorientada, eso agrava muchísimo la situación”, advirtió el allegado, reflejando el temor que crece minuto a minuto entre quienes participan del operativo.

Finalmente, Javier Rey lamentó la demora en obtener información clave para orientar la búsqueda. “Ella desapareció el viernes y recién el lunes pudimos confirmar lo del colectivo. Si hubiésemos tenido ese dato antes, quizás la historia sería distinta”, sostuvo. Y cerró con una frase que resume la incertidumbre que hoy domina a toda la familia: “No descartamos nada, incluso que haya salido de Bariloche. No llevaba celular ni documentación, solamente la SUBE, porque fue lo que usó para viajar”.