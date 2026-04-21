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INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Conmoción en Bariloche tras el hallazgo de un hombre muerto en el lago

El hallazgo de un vecino de la Península San Pedro, encontrado muerto en aguas del Nahuel Huapi, generó conmoción en Bariloche y abrió una investigación judicial para esclarecer las circunstancias del hecho

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Martes, 21 de abril de 2026 a las 07:10
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Prefectura Naval rescató el cuerpo en la Península San Pedro

Un hombre de aproximadamente 45 años fue hallado muerto este lunes en la zona de la Península San Pedro, generando conmoción en toda la comunidad de Bariloche. El cuerpo fue encontrado flotando en el lago Nahuel Huapi, en un sector conocido como La Piedra de la Tabla. Prefectura Naval intervino para el rescate, dado que el acceso terrestre era imposible.

El operativo se inició cuando se dio aviso a las autoridades. Prefectura Naval y Policía de Río Negro trabajaron en el lugar y trasladaron el cuerpo hacia el sector del Camping Circe, en el kilómetro 16, donde se realizaron las primeras pericias. El fiscal de turno, Guillermo Lista, quedó a cargo de las actuaciones judiciales.

La víctima que fue identificado como Leonardo Ruhl y habría estado realizando pesca recreativa junto a otras personas, quienes iniciaron la búsqueda al notar su ausencia. El hombre habría sufrido una caída de unos 4 metros. El hallazgo generó un fuerte impacto en la zona, muy concurrida por vecinos y turistas.

Ruhl era un vecino de la Península San Pedro, residente desde hace años en el lugar. Su vínculo con la comunidad y la cercanía con el entorno donde ocurrió el hecho profundizaron el pesar entre familiares, amigos y habitantes de Bariloche.

Las autoridades aún investigan las circunstancias exactas de la caída al agua. Se esperan resultados de las pericias para determinar si se trató de un accidente o si existieron otros factores que influyeron en el desenlace. El Ministerio Público Fiscal evaluará las responsabilidades y continuará con las actuaciones correspondientes.

 

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