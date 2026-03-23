Un incendio en una embarcación a motor generó este domingo por la tarde un importante operativo de emergencia en las aguas del lago Nahuel Huapi, a la altura de Península San Pedro, en Bariloche. El siniestro obligó a desplegar recursos de la delegación de Bomberos Campanario y Prefectura Naval Argentina, que trabajaron de manera conjunta para controlar la situación y asistir a los ocupantes.

El episodio se registró cerca de las 17:30, cuando la embarcación comenzó a emitir humo y posteriormente se produjo una explosión en el motor. Según el relato de uno de los ocupantes, el estallido le provocó quemaduras leves en el rostro y lo obligó a abandonar la lancha. Con patas de rana, se arrojó al agua y nadó aproximadamente 150 metros hasta alcanzar la costa, donde permaneció sobre una roca a la espera de ayuda, afectado por el frío.

Mientras tanto, la embarcación fue consumida por las llamas en pocos minutos, se partió y terminó hundiéndose, dejando algunos elementos flotando en la superficie. Dos kayakistas que se encontraban en la zona observaron lo ocurrido y alertaron a una embarcación cercana que logró asistir al joven y ponerlo a salvo.

En paralelo, Bomberos Campanario trabajaron sobre el foco ígneo y Prefectura Naval desplegó un operativo de búsqueda para localizar al resto de los ocupantes. Tras varios minutos de tensión, se confirmó que tres personas fueron evacuadas sin lesiones de gravedad.

El operativo concluyó con la zona asegurada y la confirmación de que no había más personas en riesgo. Hasta el momento, las causas del incendio no han sido determinadas. Los peritos deberán establecer si se trató de una falla mecánica en el motor o de otro factor externo.

Las identidades de los involucrados no trascendieron, pero se destacó la rápida respuesta de los equipos de emergencia y la colaboración de particulares que se encontraban en el área.