Una mujer vio cómo tres hombres merodeaban una camioneta estacionada en Roca, llamó al 911 RN Emergencias y en menos de 40 minutos el Volkswagen Fox en el que escapaban quedó rodeado por patrulleros en Cipolletti. El seguimiento comenzó con un número de patente anotado por la testigo y terminó a más de 40 kilómetros con tres demorados: dos neuquinos y un hombre de Añelo.

Todo ocurrió poco antes de las 9 de la mañana de este martes en la zona del Paseo del Bicentenario de Roca. La escena fue tan rápida como sospechosa. Una mujer advirtió que tres hombres intentaban abrir una Toyota Hilux estacionada y, antes de que el grupo desapareciera, alcanzó a observar el vehículo en el que escapaban: un Volkswagen Fox negro. No solo vio que le faltaba la patente trasera. También logró anotar el dominio y marcó el 911.

Ese dato terminó siendo la pieza que faltaba para reconstruir la fuga. Mientras el Fox dejaba la ciudad en dirección oeste, los operadores del 911 RN Emergencias incorporaban el número de patente a la base de datos del Anillo Digital y distribuyeron el alerta hacia el resto de las unidades. La hipótesis era sencilla: si el vehículo seguía por la Ruta 22 rumbo a Neuquén, tarde o temprano iba a quedar registrado por alguna de las cámaras. Y así ocurrió.

Las cámaras con LPR detectaron el vehículo en uno de los ingresos a Cipolletti. El alerta apareció en las pantallas del centro de monitoreo captaron y efectivamente era el Volkswagen que circulaba por Ruta Nacional 22 y atravesaba Julio Dante Salto. A partir de ese momento comenzó un seguimiento casi quirúrgico. Cámara tras cámara, los operadores siguieron cada maniobra del auto mientras del otro lado de la radio los patrulleros cambiaban posiciones para cerrarle el paso.

El conductor intentó mezclarse con el tránsito al ingresar a Cipolletti, pero ya era tarde. Cada giro quedaba registrado por el sistema de videovigilancia y cada movimiento era comunicado en tiempo real a los móviles desplegados. El operativo cerrojo dejó al Fox sin margen para seguir avanzando.

La persecución terminó en Estado de Israel y Tres Arroyos. Allí, efectivos del Destacamento Especial 114° de El Manzanar interceptaron el auto y redujeron a sus ocupantes sin que se registraran incidentes. Dentro del vehículo viajaban tres hombres mayores de edad. Dos tienen domicilio en la ciudad de Neuquén y tienen 37 y 45 años, mientras que el tercero, de 24 años, vive en Añelo. Los tres fueron trasladados a la Comisaría 4°, mientras la Brigada de Investigaciones y Criminalística avanzaban con las actuaciones.

Los policías inspeccionaron el Volkswagen Fox en presencia de testigos, aunque no encontraron elementos de interés para la investigación. Esa circunstancia no terminó con las averiguaciones, ya que el procedimiento quedó incorporado a la causa iniciada a partir de la denuncia realizada en Roca.

La investigación ahora buscará determinar qué hacían los tres hombres en inmediaciones del Paseo del Bicentenario y si existió un intento concreto de abrir la camioneta.