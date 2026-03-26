Un hallazgo estremecedor generó conmoción en la ciudad de Deán Funes, donde un empleado municipal encontró un feto dentro de un frasco mientras realizaba tareas de limpieza.

El hecho ocurrió en la calle Zanichelli, entre Mariano Moreno y Bolívar, cuando el trabajador revisaba residuos acumulados en la vía pública y detectó un recipiente que le llamó la atención.

Al inspeccionarlo, constató que en su interior había un feto humano, por lo que dio aviso inmediato a la Policía.

Tras la alerta, efectivos acudieron al lugar, preservaron la escena y activaron el protocolo correspondiente para este tipo de casos.

La investigación quedó en manos de la fiscalía de turno, que busca determinar las circunstancias del hecho y el origen del hallazgo.

Por el momento no se brindaron detalles oficiales sobre la identidad ni sobre el tiempo de gestación, mientras continúan las tareas para esclarecer lo ocurrido.