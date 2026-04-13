El hallazgo de una beba sin vida dentro del predio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata generó conmoción este lunes por la mañana. El cuerpo fue encontrado en una zona donde se construyen nuevas aulas, en el cruce de las calles 47 y 117.

La víctima tenía entre tres y cuatro meses y fue encontrada por trabajadores de la obra. Según las primeras pericias, no presentaba lesiones visibles, un dato clave que ahora deberá ser analizado en la investigación.

Horas después del hallazgo, la Policía localizó a su madre, una mujer de 32 años que tenía un pedido de búsqueda desde el viernes. Fue encontrada a unas diez cuadras del lugar, en la zona de 122 y 50, y quedó detenida en el marco de una causa por homicidio.

Fuentes del caso indicaron que la mujer, de nacionalidad chilena, se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico. Su pareja también fue identificada y quedó involucrada en la investigación.

Por tratarse de un hecho ocurrido dentro de una universidad nacional, interviene la Justicia Federal, con el juez Alejo Ramos Padilla a cargo. El magistrado ordenó preservar la escena para el trabajo de peritos, lo que restringió el acceso a uno de los sectores del edificio.

A pesar del operativo, las autoridades de la facultad informaron que las clases no fueron suspendidas, ya que la obra se encuentra fuera del área habitual de cursada.

Mientras tanto, los investigadores avanzan con la recolección de pruebas y el análisis de cámaras de seguridad del predio universitario y zonas cercanas, en busca de reconstruir qué ocurrió en las horas previas al hallazgo.