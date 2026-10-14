Conmoción en La Plata: hallaron muerto a Sergio Montero, la histórica estatua viviente de la ciudad

Sergio Montero, conocido durante décadas por interpretar a una estatua viviente en las calles y plazas de La Plata, fue encontrado muerto este miércoles en su vivienda del barrio Altos de San Lorenzo.

Personal policial llegó hasta la casa ubicada en calle 76, entre 13 y 14, luego de que una persona cercana al artista advirtiera que llevaba varios días sin tener noticias de él.

Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron a Montero sin vida. El caso quedó bajo investigación para establecer las circunstancias de su muerte.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, una de las hipótesis que se investiga es que se haya quitado la vida. Un allegado manifestó que había recibido previamente un mensaje y material audiovisual en el que el artista expresaba intenciones suicidas.

La investigación deberá determinar ahora qué ocurrió y establecer formalmente las causas del fallecimiento.

Una figura conocida de las calles de La Plata

Montero se había convertido en un personaje reconocido de la capital bonaerense después de 25 años trabajando como estatua viviente.

Vestido completamente de blanco y permaneciendo inmóvil durante largos períodos, desarrolló su actividad en peatonales, plazas y otros espacios públicos de La Plata, donde generaciones de vecinos y visitantes se cruzaron con sus intervenciones callejeras.

La noticia de su muerte generó repercusión entre quienes lo identificaban como parte del paisaje cotidiano de la ciudad.

Su reclamo por la muerte de su hija en Colombia

Durante los últimos años, Montero también había tomado estado público por su búsqueda de respuestas sobre la muerte de su hija, Abril Muriel Montero, en Colombia, país en el que residía junto a su pareja.

Inicialmente, el caso fue considerado un suicidio. Sin embargo, Montero y su entorno cuestionaron esa hipótesis y sostuvieron públicamente que la joven había sido víctima de un femicidio.

Desde entonces, el artista había reclamado que se esclarecieran las circunstancias de la muerte de su hija. La investigación iniciada este miércoles en La Plata deberá determinar las circunstancias en las que murió Montero y confirmar la hipótesis sobre la que trabajan los investigadores.