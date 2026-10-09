Cuatro personas fueron condenadas por el homicidio de Mauricio Adán Isla, ocurrido el 6 de octubre de 2025 en Centenario. En una audiencia realizada este jueves 8 de octubre, un tribunal colegiado de Neuquén homologó un acuerdo de procedimiento abreviado que estableció penas de 23 años de prisión para Catherine Guadalupe Gualmes y Alexis Enrique Martirena; y de 10 años, para Matías Ezequiel Farías y Priscila Yamila Rodríguez.

La decisión fue adoptada por los jueces Marco Lúpica Cristo, Federico Sommer y Lucas Yancarelli, tras un acuerdo presentado por la fiscal del caso, Lorena Juárez, y el asistente letrado Maximiliano Jávega, del Ministerio Público Fiscal (MPF). Las cuatro personas aceptaron su responsabilidad penal y la familia de la víctima prestó su consentimiento.

Los condenados fueron declarados coautores de homicidio simple, una calificación legal diferente de la acusación inicial por homicidio agravado. Además, el tribunal dispuso extender por dos meses las medidas cautelares que cumplían, entre ellas la prisión preventiva y la detención domiciliaria, mientras se avanza hacia la etapa de ejecución de las penas.

Por qué cambió la calificación del homicidio de Adán Isla

Uno de los puntos centrales del acuerdo fue la modificación de la calificación jurídica del caso. La acusación inicial contemplaba el delito de homicidio agravado, pero la Fiscalía propuso encuadrar el hecho como homicidio simple en carácter de coautores, conforme a los artículos 79 y 45 del Código Penal.

Según la explicación presentada por el MPF, la modificación respondió a que se determinó que la presencia de Isla en el lugar había sido imprevista y que la agresión no había respondido a un plan coordinado con premeditación.

La homologación del acuerdo permitió resolver el caso mediante un procedimiento abreviado, con aceptación de responsabilidad por parte de las cuatro personas imputadas y consentimiento de la familia de la víctima, que recibió asistencia de Clara Mercurio, del Servicio de Atención a la Víctima y Testigos (SAVyT).

El ataque a puñaladas que terminó con la muerte de Mauricio Adán Isla

De acuerdo con información del MPF, el homicidio de Isla ocurrió el 6 de octubre de 2025, entre las 00 y las 00:20, en las inmediaciones de Peatonal 4 y calle Nicaragua al 400, en Centenario.

La investigación estableció que Isla se presentó en una vivienda de ese sector. Un hombre que se encontraba allí convocó a Gualmes y Martirena mediante mensajes telefónicos. Ambos llegaron acompañados por Farías y, junto con Rodríguez, persiguieron a la víctima hasta acorralarla en la vía pública.

Según la reconstrucción fiscal, cuando Isla cayó al suelo, Gualmes y Martirena lo apuñalaron, mientras Rodríguez lo golpeaba y Farías participaba activamente para impedir que escapara.

La víctima sufrió 11 puñaladas y murió como consecuencia de una hemorragia, según la descripción de los hechos presentada en la audiencia.