Un conflicto entre vecinos y un perro muerto después de recibir dos impactos de bala y, más de dos años después, Omar Sáez se sentó frente a la Justicia de General Roca para responder por aquel episodio ocurrido en Stefenelli. La Fiscalía sostiene que salió de su casa con una carabina calibre 22 y disparó deliberadamente contra Horus, un American Bully. Mientras que el acusado reconoció haber utilizado el arma, pero aseguró que disparó al aire y al piso para intentar separar a los perros que se peleaban. El juicio por crueldad animal comenzó este martes y buscará determinar qué ocurrió aquella tarde del 7 de agosto de 2024.

El debate comenzó a las 8:30 en la Sala 3 de los Tribunales de Roca. Frente a la jueza Verónica Rodríguez, el fiscal Marcelo Ramos expuso la acusación contra Sáez, quien es asistido por el defensor oficial Miguel Salomón. También participa la familia de Horus como querellante. El caso llegó a juicio bajo la figura de crueldad animal, contemplada en la Ley Nacional 14.346.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, alrededor de las 17:15 de aquel día Sáez salió de su vivienda armado con una carabina semiautomática calibre 22. La acusación sostiene que efectuó al menos dos disparos a corta distancia contra Horus, un perro de cuatro años, y que los proyectiles impactaron en su cuerpo. Para el fiscal Ramos, no se trató de un disparo accidental ni de una maniobra para ahuyentar animales: sostuvo que la acción fue deliberada y que tuvo como finalidad lastimar al perro y provocarle un sufrimiento innecesario.

Después de los disparos comenzó otra carrera contra el tiempo. Horus fue encontrado herido y trasladado a una veterinaria de Roca. Había perdido una importante cantidad de sangre y presentaba dos heridas. Las radiografías terminaron de revelar lo que había ocurrido: según relató su dueña durante el juicio, el veterinario les informó que se trataba de impactos de bala. El animal no pudo sobrevivir a la gravedad de las lesiones.

Horus, un American Bully de 4 años, murió por los dos disparos que tenía en su cuerpo

Pero frente a esa acusación, Sáez decidió declarar y presentó una historia diferente. Reconoció que aquel día tomó la carabina y salió de su casa, aunque negó que su intención hubiera sido dispararle directamente a Horus. Dijo que había escuchado que los perros de sus vecinos habían ingresado al sector de su vivienda y estaban peleando con los animales de su familia.

De acuerdo con su relato, primero efectuó disparos al aire y uno de los perros, una Pitbull se alejó. Sin embargo, otro continuó peleando con uno de sus animales. Fue entonces, según declaró, cuando realizó "un par de disparos al piso". En medio de esa situación, sostuvo que no advirtió que Horus había resultado herido. Recién después, al verlo en el patio de sus vecinos, pensó que podía haberlo alcanzado alguno de los disparos.

Hay un dato que el propio acusado reconoció durante su declaración y que también forma parte de la historia que ahora analiza la Justicia: no tenía permiso para utilizar el arma.

La dueña de Horus, Gabriela García, fue una de las primeras personas en declarar. Contó que su familia había llegado a vivir a esa casa de Stefenelli en 2019 y que durante los primeros años mantenía una buena relación con sus vecinos. Horus era parte de la familia y nunca había tenido comportamientos agresivos hacia las personas.

Sin embargo, la relación entre las dos familias ya había tenido un episodio previo relacionado con los perros. García relató que en aquella oportunidad también hubo una pelea entre los animales y que Sáez había pedido un arma o un rifle mientras intentaban separarlos. Después de aquel episodio, contó, un hijo del acusado se acercó a la familia para pedir disculpas.

La denuncia

El 7 de agosto de 2024, la historia terminó de otra manera. García contó que había salido de su casa junto con su esposo y regresó alrededor de las 19. Al llegar encontraron a Horus herido en uno de los costados de la vivienda, ensangrentado y con una lesión visible.

Entonces comenzaron a buscar respuestas. La familia revisó las cámaras de seguridad y, según explicó García durante el juicio, las imágenes permitieron observar que primero había salido otro de sus perros y después Horus. Mientras intentaban reconstruir lo sucedido, el animal fue llevado de urgencia a la veterinaria.

El recuerdo de aquellas horas quebró a García durante su declaración. La mujer lloró al contar cómo fue asistir a Horus y relató que, mientras el perro era atendido, sintió que la miraba como si le pidiera perdón por haberse escapado. Horas después, el animal murió.

Ahora, más de dos años después de aquella tarde, las dos versiones quedaron enfrentadas en una sala de Tribunales. De un lado, la Fiscalía sostiene que Sáez salió armado y disparó deliberadamente contra el perro de su vecina. Del otro, el acusado admite haber efectuado disparos, pero afirma que apuntó al aire y al piso en medio de una pelea entre animales y que no supo que había herido a Horus.

La Justicia deberá determinar cuál fue la secuencia real de aquella tarde y, sobre todo, qué intención tuvo quien empuñó la carabina. El juicio continuará con la declaración de testigos y el análisis de la prueba incorporada al proceso.