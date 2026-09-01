La ciudad de San Antonio Oeste, en la zona atlántica de Río Negro se vio sacudida este lunes por el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de más de 30 años en el interior de una vivienda ubicada en la calle Andrés Rolando al 1900. El hecho generó conmoción y un fuerte hermetismo en torno a las circunstancias del deceso.

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima habría estado varios días fallecida antes de ser localizada, un dato que encendió las alarmas de las autoridades y derivó en un despliegue inmediato de fuerzas de seguridad.

En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría 10ª, que resguardaron la zona, el médico policial y peritos del Gabinete de Criminalística, quienes levantaron rastros e indicios clave para la causa. La investigación está encabezada por representantes del Ministerio Público Fiscal, que siguen de cerca cada acción del procedimiento.

Asimismo, para determinar las causas y circunstancias exactas que provocaron la muerte, los fiscales intervinientes dispusieron el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial, en Viedma, para la realización de la autopsia. Mientras la causa se encuentra en plena fase investigativa, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis sobre lo sucedido.

El hallazgo generó conmoción en San Antonio Oeste y abrió un proceso judicial que busca determinar si se trató de un hecho violento, un accidente o una muerte natural. La Fiscalía mantuvo el hermetismo habitual en este tipo de casos, a la espera de los resultados de los estudios forenses.