Un grave accidente de tránsito se registró este domingo en el acceso a San Antonio Oeste, frente al cartel de ingreso, donde colisionaron de manera frontal una motocicleta y un vehículo Chevrolet Tracker. El impacto dejó con lesiones gravísimas al motociclista, identificado como Diego Lionel Escobar, de 20 años.

El joven fue asistido en primera instancia en el hospital de San Antonio Oeste, Aníbal Serra, pero debido a la complejidad de su cuadro fue derivado al Hospital Artémides Zatti de Viedma, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva bajo estado reservado.

La investigación quedó en manos de la fiscal de turno, Maricel Viotti, quien ordenó la intervención del Gabinete de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones para realizar pericias en el lugar del siniestro. El conductor del utilitario fue notificado de un emplazamiento judicial y se aguardan los resultados de las pericias para reconstruir la mecánica del choque.

Estado de salud y pedido de la familia

Escobar continúa bajo estricto control médico y su evolución será monitoreada en las próximas horas. Ante la gravedad del cuadro, la familia difundió un pedido urgente: se necesitan dadores de sangre 0+ en ayunas, quienes deben presentarse en el Hospital Aníbal Serra o en el Hospital Zatti, mencionando el nombre del paciente.

Además, allegados iniciaron una colecta solidaria para afrontar los gastos derivados de la internación y convocaron a una cadena de oración en redes sociales, solicitando acompañamiento de la comunidad en este momento crítico.