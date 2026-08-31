La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto permanece internada en la Clínica y Maternidad Juan Domingo Perón luego de sufrir una fuerte caída en su casa durante la noche del domingo. El parte médico confirmó que ingresó alrededor de las 20:30 con un traumatismo cerrado de tórax y, tras ser sometida a distintos estudios, quedó alojada en una sala común para controlar su evolución. Los profesionales indicaron que está clínicamente estable, lúcida y con muy buen estado de ánimo.

El accidente encendió la preocupación en Catriel. Salzotto sufrió la caída mientras se encontraba en su domicilio y debió ser trasladada hasta la clínica local, perteneciente al Sindicato de Petroleros Privados. Allí los profesionales activaron los protocolos correspondientes y realizaron estudios complementarios y de diagnóstico por imágenes para descartar lesiones de mayor gravedad.

En un primer momento trascendieron versiones sobre lesiones en las costillas y el fuerte impacto sufrido en la zona torácica. La caída se produjo desde una escalera mientras realizaba tareas en su vivienda y mencionaron posibles fisuras o fracturas costales. Sin embargo, el parte médico oficial difundido por la clínica fue más preciso: habló de un traumatismo cerrado de tórax derivado de una caída de altura, sin detallar otras lesiones.

Y ese dato resulta clave. Porque después de las primeras horas de incertidumbre, la información médica oficial permitió bajar la preocupación: Salzotto no se encuentra en terapia intensiva ni presenta un cuadro de inestabilidad. Por el contrario, permanece en una sala común, consciente y bajo controles médicos.

Además, recibe tratamiento analgésico para controlar el dolor provocado por el golpe. El equipo médico continúa siguiendo su evolución y realizando controles de rutina, una medida preventiva frente a un traumatismo en una zona tan sensible como el tórax.

Por ahora, no existe una fecha oficial de alta. La propia clínica informó que solamente difundirá una nueva actualización si se produce alguna novedad significativa en la evolución de la intendenta.

La internación se produce apenas unos días después de otro episodio que tuvo a Salzotto en el centro de la escena de Catriel. La semana pasada, la intendenta estuvo al frente de la respuesta municipal tras el devastador incendio que destruyó por completo un edificio donde funcionaban la Secretaría de Desarrollo Social y otras dependencias municipales. El siniestro ocurrió durante la madrugada del jueves 27 de agosto y no dejó personas heridas.

Ahora, el foco está puesto exclusivamente en su recuperación. Mientras Salzotto permanece internada y bajo observación médica, en Catriel crece la expectativa por las próximas novedades sobre su estado de salud. Por el momento, el dato que lleva tranquilidad es contundente: la intendenta está estable, lúcida y de buen ánimo, pero deberá continuar internada hasta que los médicos determinen que puede regresar a su casa.