El alumno de 16 años que llevó una réplica de arma a la ESRN Padre César Rondini de la localidad de Villa Regina ya fue notificado en una causa penal por intimidación pública, mientras la Justicia y organismos provinciales activaron un operativo contrarreloj para contener una situación que desbordó las paredes de la escuela. La Brigada de Investigaciones realizó un allanamiento durante la madrugada y encontraron un aire comprimido que el mismo estudiante de 5° año entregó.

Todo arrancó con una denuncia del equipo directivo del colegio, que encendió las alarmas. Y lo que parecía un episodio aislado terminó explotando con un allanamiento en la casa del menor. Allí apareció la réplica de aire comprimido, que el propio adolescente entregó sin resistencia. Pero el dato no calmó a nadie. Por el contrario, la Fiscalía a cargo de Juan Carlos Raile Luppi y bajo la lupa del juez de garantías Agustín María Bianchi, decidió avanzar igual, poniendo el foco en el miedo que se sembró entre los estudiantes y el ruido social que creció como una bola de nieve.

Y es que el impacto fue inmediato. Padres en alerta, chats explotados y una comunidad educativa que quedó en estado de shock. Por eso, el caso escaló rápido: el Ministerio de Educación, la SENAF y el Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de Villa Regina salieron a intervenir en bloque. No es solo una investigación judicial, es un problema que se metió de lleno en la agenda pública y exige respuestas urgentes.

La declaración del menor y el avance de la causa

Mientras tanto, el menor declaró acompañado por sus padres. Pero lejos de llevar calma, su actitud, descripta como liviana, casi sin dimensionar lo ocurrido, cayó como un baldazo de agua fría en un curso que sigue atravesado por el miedo. Y en medio de ese clima espeso aparece otro condimento: la clásica caravana estudiantil en una discoteca local, un evento masivo que ahora genera más dudas que festejos.

El dato que preocupa aún más no es solo lo que pasó en Regina. Es el contexto. En Río Negro ya se acumulan más de cien episodios vinculados a amenazas en escuelas en las últimas semanas, muchos amplificados por redes sociales. Lo de la ESRN Rondini no es un hecho aislado: es parte de una seguidilla que mantiene en vilo a docentes, familias y autoridades.

Ahora la Fiscalía deberá definir si hubo delito. Es que al no tratarse de un arma de fuego y si el estudiante no la exhibió con intenciones de amedrentar o generar temor, no habría ninguna acción punible.