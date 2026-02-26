Tras cuatro jornadas de juicio, la fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega, le solicitaron a un tribunal colegiado que declare penalmente responsable a un hombre por comercializar estupefacientes en una casa de drogas del sector Peumayen del barrio Cuenca XV.

Fue identificado como D.C.A y el delito que le atribuyeron es comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas en calidad de autor.

De acuerdo a la teoría del caso que sostuvieron Moreira y Jávega, el imputado comercializó cocaína y marihuana en una casa ubicada en la ciudad de Neuquén. El tribunal colegiado encargado de juzgar el caso, integrado por los jueces Juan Kees, Luciano Hermosilla y Juan Pablo Encina, dará a conocer el veredicto el próximo lunes en una audiencia.

Este fue el primer juicio oral de este tipo que se desarrolló a raíz de una investigación realizada por la Fiscalía de Narcocriminalidad. Explicaron que hasta hace aproximadamente un año, los procesos por tráfico o microtráfico de drogas se resuelven mediante acuerdos, con múltiples condenas.

Cómo fueron los hechos

La acusación del MPF relató que D.C.A. comercializó cocaína y marihuana al menos desde el 26 de marzo de 2025 hasta el 17 de abril de 2025, en una casa de drogas ubicada en el sector Peumayen del barrio Cuenca XV de la ciudad de Neuquén.

La actividad contó con la colaboración de Héctor Maximiliano Tarifeño y Leandro Nicolás Poblete, quienes vendían los estupefacientes a nombre de D.C.A, le rendían cuentas sobre la mercadería y los ingresos, y recibían indicaciones sobre el depósito de elementos vinculados al ilícito.

El 17 de abril de 2025, cerca de las 18:50, se realizó un allanamiento en la casa de drogas y en ese momento, D.C.A. se fugó a bordo de un Chevrolet Corsa, Poblete también logró escaparse y los efectivos policiales detuvieron a Tarifeño en el lugar.

Durante el procedimiento secuestraron:

6 envoltorios con clorhidrato de cocaína (1,6 gramos), balanza digital con restos de la sustancia, recortes de nylon y $53.500 en efectivo sobre una mesa.

2,8 gramos de Cannabis Sativa en un doble fondo bajo la mesa.

Cannabis Sativa en proceso de secado y $323.000 en efectivo en una heladera.

55,9 gramos de clorhidrato de cocaína en un hueco de pared.

12 envoltorios con cannabis sativa (22,5 gramos) y 5,9 gramos de la misma sustancia en forma de cogollos en una mochila.

D.C.A. fue detenido el 19 de abril de 2025 cerca de las 17:00 en las inmediaciones de las calles Necochea y Francisco Romero. Los otros dos involucrados arreglaron sus situaciones procesales mediante acuerdos de partes. Poblete fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional mientras que Tarifeño recibió una pena de tres años de prisión también condicional.