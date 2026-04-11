Durante la tarde de este sábado, la Policía de la provincia de Neuquén realizó una serie de allanamientos en el barrio Cuenca XV, en el oeste de esta capital. Los operativos se realizaron en el marco de la investigación iniciada a raíz de los hechos de violencia registrados entre el jueves y viernes pasados en esa zona.

A lo largo de 72 horas, el barrio Cuenca XV fue blanco de la constante vigilancia de personal policial. Desde el jueves a este sábado se han venido registrando desmanes que incluyeron disparos, pedradas y no se descarta que el móvil sea una disputa de territorio para la venta de droga. A raíz de esta escalada de violencia, este viernes se detuvo a tres personas.

La fiscalía de Actuación Genérica, a cargo de la fiscal Paula González, junto con la asistente letrada Noelia Stillger requirieron los procedimientos. Con la orden correspondiente, los procedimientos de este sábado por la tarde se realizaron en domicilios vinculados a presuntas bandas narco. Personal policial desplegó un importante despliegue en ese barrio del Oeste neuquino.

Herramientas, impresoras e instrumentos musicales son algunos de los elementos incautados por la policía en el barrio Cuenca XV

Cuál fue el objetivo de los allanamientos y qué elementos se lograron recuperar

El objetivo de los allanamientos fue secuestrar armas de fuego y municiones, así como bicicletas, herramientas, teléfonos celulares y todo tipo de elementos de interés para la investigación. Dichos elementos quedaron a resguardo para su posterior análisis.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) consultadas por Mejor Informado informaron que en las próximas horas, y una vez analizados los resultados que se obtengan, la fiscalía de Actuación Genérica resolverá qué medidas tomará en el contexto de la investigación. En este sentido, no se descartan nuevas medidas en ese sector del barrio Cuenca XV.