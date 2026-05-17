A las 6 de la mañana de este domingo, cuando la mayoría de los vecinos de Plottier todavía dormía, un operativo conjunto sobre Ruta 22 y Constituyentes comenzó a detener vehículos para realizar controles de alcoholemia. En apenas dos horas, los resultados fueron contundentes y preocupantes: 16 conductores dieron positivo en el test de alcohol al volante.

El dato más alarmante fue el máximo positivo registrado: 1,86 gramos de alcohol por litro de sangre, más de tres veces el límite legal permitido de 0,5 g/l para conductores particulares. Eso significa que había personas circulando por una de las arterias más transitadas de la zona con una intoxicación etílica severa a primera hora de la mañana del domingo.

El balance completo del operativo incluyó 30 actas contravencionales, 14 licencias retenidas y 19 vehículos secuestrados. Además de la alcoholemia, los efectivos realizaron controles de documentación y verificación vehicular, lo que permitió detectar irregularidades adicionales en varios de los rodados inspeccionados.

El procedimiento fue organizado de manera conjunta entre la Municipalidad de Plottier, el área de Seguridad Vial municipal, la Comisaría 46 de Los Álamos y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La articulación entre organismos municipales, provinciales y nacionales apuntó a reforzar los controles en un punto neurálgico del tránsito local durante el fin de semana, cuando los índices de conducción bajo los efectos del alcohol tienden a aumentar.