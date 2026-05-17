La adolescente que había sufrido un violento accidente en moto durante la madrugada en la esquina de Río Negro y Perón, en Rincón de los Sauces, murió horas después en el Hospital Castro Rendón. Los médicos confirmaron su fallecimiento tras diagnosticarse muerte cerebral.

La joven viajaba en motocicleta junto a su novio cuando sufrieron el choque por causas que aún investiga la Policía. Fue trasladada de urgencia al nosocomio con una gravísima lesión en la cabeza. El primer informe pericial reveló que no llevaba casco al momento del impacto.

Su acompañante permanece internado con fractura de tobillo y bajo observación médica.

La Justicia y peritos continúan trabajando para establecer cómo se produjo el siniestro.