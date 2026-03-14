La investigación por el tiroteo ocurrido en el oeste de San Carlos de Bariloche tendrá este sábado una instancia clave en la Justicia. El Ministerio Público Fiscal formulará cargos contra al menos uno de los detenidos por el ataque armado que dejó herido a un adolescente cuando circulaba por avenida Pioneros.

La acusación que se presentará en la audiencia es tentativa de homicidio, en relación con el disparo que impactó en el abdomen de un joven de 14 años durante la tarde del jueves en la intersección de Pioneros y Nilpi, en el kilómetro 6.

El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, donde recibió atención médica y debió ser intervenido quirúrgicamente. Según informaron desde el centro de salud, el paciente evoluciona favorablemente y permanece fuera de peligro.

Enfrentamiento entre conductores

Las primeras líneas investigativas indican que el menor habría quedado en medio de un enfrentamiento armado entre ocupantes de distintos vehículos que circulaban por la zona oeste de la ciudad.

En el marco de las tareas para reconstruir lo ocurrido, efectivos de la Policía de Río Negro detuvieron a uno de los presuntos participantes y secuestraron un vehículo que podría haber estado involucrado en el episodio.

Allanamientos y dos detenidos.

Uno de los sospechosos se presentó por sus propios medios en una dependencia policial a bordo de una camioneta que transportaba un cuatriciclo. Ese rodado quedó bajo resguardo para su análisis dentro de la causa.

Buscan a otros sospechosos del ataque

La causa continúa con diversas medidas en marcha para determinar quién efectuó los disparos y cuál fue la participación de cada persona involucrada.

Los operativos incluyen allanamientos y recorridas en distintos barrios del oeste de Bariloche, con la participación de efectivos de la Comisaría 27°, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER).

Durante las primeras actuaciones también estuvieron presentes Betiana Cendón, fiscal jefa del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, y Nelson Torres, jefe de la Unidad Regional Tercera de la Policía de Río Negro, quienes supervisaron el trabajo realizado en el lugar.

La audiencia de formulación de cargos marcará el primer paso judicial formal en la causa. Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando para ubicar a otras personas que habrían participado en el ataque armado ocurrido en la zona oeste de la ciudad.