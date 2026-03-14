Un hombre de 36 años murió durante la madrugada de este sábado en el oeste de San Carlos de Bariloche, en un hecho que investiga la Justicia y que habría comenzado minutos antes con un intento de robo en una zona de cabañas.

Cerca de la medianoche en el sector de calles Quetri y Chin Chin, un vecino alertó a la Policía sobre la presencia de un desconocido que intentaba ingresar a una vivienda. Poco después, otro llamado al 911 advirtió que un hombre intentaba llevarse un automóvil estacionado en el lugar.

Intento de robo

Cuando los efectivos llegaron al lugar, el propietario de la vivienda —un hombre de 46 años— explicó que el desconocido había intentado sustraer su Volkswagen Suran. Según relató, el intento se frustró cuando el vehículo chocó contra un paredón mientras era maniobrado.

Tras ese episodio, personal de la Policía de Río Negro recorrió las inmediaciones en busca del sospechoso, pero en ese momento no lograron encontrarlo.

Un hombre gravemente herido en la calle

Minutos más tarde, alrededor de las 00:50, otra comunicación al sistema de emergencias advirtió que había una persona tendida sobre la calle Quinchahuala, frente al colegio San Patricio.

Al llegar, los efectivos encontraron a un hombre en el suelo con una fuerte lesión en la cabeza, a la altura de la sien derecha, y con abundante sangrado. Un transeúnte intentaba asistirlo mientras aguardaban la llegada de los equipos de emergencia.

En el lugar trabajaron voluntarios del Cuartel de Bomberos de Bariloche, que realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar con un desfibrilador externo automático. También intervino una ambulancia del sistema de salud, pero pese a los esfuerzos no lograron reanimarlo.

La Justicia busca determinar cómo ocurrió la muerte

La víctima fue identificada como un hombre de 36 años oriundo de Mendoza. Por el momento, los investigadores intentan establecer si se trata de la misma persona que minutos antes había intentado robar el vehículo.

La causa quedó bajo la órbita de Betiana Paolini, fiscal de turno del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, quien dispuso la intervención del gabinete de Criminalística, la médica policial y personal de la Brigada de Investigaciones para reconstruir lo ocurrido.

Las pericias y testimonios recolectados en la zona serán clave para determinar cómo se produjo la lesión que terminó provocando la muerte del hombre y si existe la participación de otras personas en el episodio ocurrido durante la madrugada en el oeste de Bariloche.