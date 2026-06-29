El Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti decomisó 60 kilogramos de hamburguesas durante un control vehicular realizado este domingo sobre la Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 7. El producto, que el conductor de una Chevrolet Tracker transportaba en el baúl sin documentación sanitaria, quedó bajo resguardo de Bromatología de la Municipalidad de Cipolletti tras la intervención del organismo en el lugar.

El procedimiento se inició cuando efectivos en recorrida preventiva detectaron que el conductor del rodado efectuó una maniobra de adelantamiento en una curva con señalización horizontal que prohíbe expresamente ese tipo de sobrepasos. La maniobra irregular fue el disparador de un control que derivó en una cadena de infracciones y en el hallazgo del alimento no habilitado para circular.

Al identificar al conductor, los uniformados constataron que el vehículo no contaba con seguro obligatorio ni con la cédula de identificación del rodado, y que el conductor circulaba sin cinturón de seguridad. Por el conjunto de infracciones se labró el acta correspondiente. Fue durante la confección de las actuaciones cuando el personal advirtió la presencia de una importante cantidad de carnes elaboradas en el baúl de la camioneta.

Ante la detección del alimento, se requirió la presencia de personal de Bromatología de la Municipalidad de Cipolletti, que se constituyó en el lugar, realizó su propia acta contravencional y dispuso la incautación de los 60 kilogramos de hamburguesas por carecer de la documentación sanitaria reglamentaria para el transporte. El producto quedó bajo resguardo del organismo municipal.

El hecho no es aislado. La Ruta Nacional 151, que conecta Cipolletti con Neuquén, es un corredor de alta circulación en el que el Cuerpo de Seguridad Vial despliega controles periódicos que en múltiples oportunidades derivaron en el decomiso de mercadería alimentaria sin habilitación.