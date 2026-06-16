Durante la noche de este lunes, en un control vehicular que se realizó sobre la zona del Tercer Puente, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Río Negro intentó detener para su identificación a un Citroën C4 Cactus. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones y continuó la marcha, lo que obligó a los efectivos a realizar un seguimiento controlado hasta interceptarlo a los pocos metros.

Al verificar el rodado a través del sistema de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), se constató que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente desde el 22 de octubre de 2019, emitido por la Policía de Neuquén en el contexto de una causa por cobro ejecutivo, con intervención del Juzgado de Juicio N.º 3.

Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo del vehículo, que fue trasladado a la unidad policial para la realización de las actuaciones correspondientes. El conductor quedó identificado y se notificó a la autoridad judicial para definir los pasos procesales. El operativo se incluye en los controles habituales de seguridad vial y prevención del delito que se realizan en los accesos interprovinciales, con el objetivo de detectar vehículos con irregularidades y dar cumplimiento a las órdenes judiciales vigentes.

Desde la fuerza se destacó la importancia de la verificación de documentación y sistemas de registro, herramientas clave para prevenir delitos vinculados al robo, comercialización irregular y circulación de automotores con pedidos de secuestro.