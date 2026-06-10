Un control de rutina sobre la Ruta 22 terminó con un hallazgo que nadie esperaba. El perro antinarcóticos Matías marcó un Ford Focus ocupado por un roquense y tres neuquinos, y su olfato llevó a los policías hasta un frasco repleto de flores de cannabis. Pero eso fue apenas el comienzo: dentro del vehículo también encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, 30 municiones, cuchillos y casi medio millón de pesos en efectivo.

La escena se desarrolló durante un operativo del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen junto a la División Canes y personal de Verificación de Automotores. Los efectivos controlaban vehículos sobre el kilómetro 1198 de la Ruta Nacional 22 cuando detuvieron la marcha del automóvil.

A simple vista parecía un procedimiento más. Sin embargo, cuando Matías comenzó a recorrer el exterior del vehículo apareció la señal que cambió todo. El perro realizó una marcación sobre una de las puertas traseras y los uniformados decidieron avanzar con una requisa en presencia de testigos.

El resultado fue contundente. Dentro del habitáculo encontraron un frasco plástico cargado con flores de cannabis, dos picadores, varios cuchillos y una suma de dinero que ascendía a 468 mil pesos. La situación ya era complicada para los ocupantes, aunque todavía faltaba el hallazgo más delicado.

Entre los elementos revisados apareció una caja plástica con una pistola Bersa Parabellum calibre 9 milímetros. El arma estaba acompañada por un cargador y una caja con 30 municiones del mismo calibre. El descubrimiento elevó de inmediato la gravedad del procedimiento y obligó a la intervención de la Justicia.

Mientras los policías avanzaban con las actuaciones, uno de los acompañantes, un neuquino de 31 años, aseguró que el frasco con cannabis era suyo. Esa declaración quedó incorporada al expediente federal que se inició por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

La fiscal federal Paola Perfetti, de General Roca, dispuso el secuestro de la sustancia y la notificación de la causa correspondiente. Paralelamente, la Justicia provincial tomó intervención por la presencia del arma de fuego.

Por ese motivo, el conductor del vehículo, un joven de 25 años, quedó vinculado a una investigación por presunta portación ilegal de arma de fuego.