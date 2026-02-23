Durante este fin de semana se realizaron operativos de control vehicular e identificación de personas en distintos puntos estratégicos de Allen. Los dispositivos incluyeron patrullajes con personal de la Comisaría 6ª, canes, efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y la Bici Policía, en coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte municipal.

Los controles se realizaron de manera articulada con pruebas de alcoholemia, con el objetivo de promover una circulación más segura y ordenada. Durante un operativo en calles Sarmiento y Avenida Eva Perón, se secuestraron vehículos por infracciones a la normativa vigente y se registraron alcoholemias positivas.

En el operativo se detectaron varias alcoholemias positivas: el conductor de un Ford Mondeo Ghia registró 1,96 g/l de alcohol en sangre, mientras que otro sujeto al mando de un Ford Focus arrojó 2,02 g/l. En tanto, un hombre que circulaba en una motocicleta Keller 110 CC. presentó 0,93 g/l. Además, se procedió a la retención de una motocicleta Gilera VC 200 CC. por incumplir con los requisitos exigidos para circular.

En paralelo, el Cuerpo de Seguridad Vial realizó junto al Municipio un control de transporte de cargas sobre la Ruta Provincial N.º 65 y en el acceso al Autódromo local, verificando condiciones de seguridad y requisitos obligatorios para la circulación.

Las autoridades destacaron que estos operativos forman parte de una estrategia integral de prevención, que busca reducir la siniestralidad vial y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito en la región.