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Operativo policial en la ruta 22

Un control de rutina destapó un cargamento de cocaína, armas y 4,5 millones de pesos en Cipolletti

El operativo permitió incautar cocaína fraccionada, un revólver calibre 380 y dinero en efectivo. La Fiscalía dispuso la detención de los ocupantes del vehículo y el inicio de la investigación judicial

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Martes, 30 de junio de 2026 a las 10:30
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Incautaron un revólver y más de 4 millones de pesos

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti secuestró, durante un control vehicular de rutina, cocaína fraccionada, un revólver calibre 380 con cargador colocado y municiones. Si bien el hombre exhibió una credencial de legítimo usuario, la Fiscalía de turno ordenó el secuestro preventivo del arma. Además, de 4 millones de pesos en efectivo, en un procedimiento que derivó en actuaciones judiciales inmediatas. 

El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 22, entre los accesos Paso de los Libres y calle Maipú cuando los efectivos detuvieron un vehículo  y constataron la presencia de estupefacientes listos para su comercialización, un arma de fuego y dinero cuya procedencia no pudo ser justificada por los ocupantes. Estó motivó la intervención del Juzgado Federal y de personal de Toxicomanía, que efectuó una requisa de urgencia del vehículo.

La intervención incluyó también la participación de personal del Gabinete de Criminalística, que relevó los elementos secuestrados y los trasladó a dependencias policiales para su análisis. El procedimiento fue informado de inmediato a la Fiscalía de turno, que dispuso la detención de los involucrados y la continuidad de las actuaciones judiciales. Como resultado del procedimiento, se secuestraron cocaína, marihuana, un pistolón de doble caño, alrededor de 200 municiones de distintos calibres, teléfonos celulares, el vehículo y una suma cercana a los 4 millones y medio de pesos en efectivo.

La Policía secuestró cocaína en un control vehicular

Fuentes policiales destacaron que este tipo de controles forman parte de una estrategia integral de seguridad, que busca prevenir el tráfico de drogas y armas en la provincia. Además, remarcaron que la incautación de dinero en efectivo constituye un indicio relevante para la investigación, ya que podría estar vinculado a actividades ilícitas.

 

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