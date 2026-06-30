Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti secuestró, durante un control vehicular de rutina, cocaína fraccionada, un revólver calibre 380 con cargador colocado y municiones. Si bien el hombre exhibió una credencial de legítimo usuario, la Fiscalía de turno ordenó el secuestro preventivo del arma. Además, de 4 millones de pesos en efectivo, en un procedimiento que derivó en actuaciones judiciales inmediatas.
El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 22, entre los accesos Paso de los Libres y calle Maipú cuando los efectivos detuvieron un vehículo y constataron la presencia de estupefacientes listos para su comercialización, un arma de fuego y dinero cuya procedencia no pudo ser justificada por los ocupantes. Estó motivó la intervención del Juzgado Federal y de personal de Toxicomanía, que efectuó una requisa de urgencia del vehículo.
La intervención incluyó también la participación de personal del Gabinete de Criminalística, que relevó los elementos secuestrados y los trasladó a dependencias policiales para su análisis. El procedimiento fue informado de inmediato a la Fiscalía de turno, que dispuso la detención de los involucrados y la continuidad de las actuaciones judiciales. Como resultado del procedimiento, se secuestraron cocaína, marihuana, un pistolón de doble caño, alrededor de 200 municiones de distintos calibres, teléfonos celulares, el vehículo y una suma cercana a los 4 millones y medio de pesos en efectivo.
Fuentes policiales destacaron que este tipo de controles forman parte de una estrategia integral de seguridad, que busca prevenir el tráfico de drogas y armas en la provincia. Además, remarcaron que la incautación de dinero en efectivo constituye un indicio relevante para la investigación, ya que podría estar vinculado a actividades ilícitas.