Un joven de aproximadamente 25 años quedó detenido este lunes en Viedma tras presentarse de manera voluntaria en la Comisaría Primera y reconocer haber dado muerte a otro hombre. El cuerpo de la víctima fue hallado durante la mañana en un domicilio ubicado en calle 35 al 500, en el barrio Mi Bandera

La fiscal de turno Mariana Giammona asumió la investigación desde las primeras horas y se trasladó al lugar junto con personal de Criminalística. Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que, de manera preliminar, la víctima presentaría lesiones compatibles con cortes. Vecinos del sector indicaron no haber escuchado detonaciones en el contexto del incidente, lo que refuerza la hipótesis inicial de que el instrumento usado fue un arma blanca.

Según reconstruyeron fuentes policiales y allegados al barrio, durante la madrugada del lunes se realizó una reunión entre conocidos en esa vivienda, en la que presuntamente se consumió alcohol y estupefacientes. En un momento del encuentro, dos personas se trabaron en una pelea y uno de ellos habría asestado una puñalada al morador del domicilio, que murió a causa de las heridas. La calificación legal que maneja la fiscalía sería la de homicidio en riña, aunque ese encuadre puede modificarse una vez que los peritos del Cuerpo de Criminalística determinen las circunstancias exactas del deceso.

Horas después del hecho, el sospechoso se constituyó de manera espontánea en la Comisaría Primera de Viedma, donde relató lo ocurrido y se puso a disposición de la Justicia. A raíz de esa presentación quedó detenido y la Defensa Pública interviene para asistirlo durante las actuaciones correspondientes.

Una vez que el caso trascendió en las esferas policiales, personal de la Comisaría 38°, que tiene jurisdicción sobre esa zona de la ciudad, se constituyó en el domicilio junto a efectivos de otras unidades. La Policía de Río Negro estableció vallas a unos 50 metros de la vivienda para impedir el acceso de vehículos y transeúntes mientras se desarrollaban las tareas periciales. Peritos del Gabinete de Criminalística, perfectamente equipados con indumentaria de protección, trabajaron en el interior del inmueble para relevar los indicios de la pelea y recolectar la evidencia que sustentará la acusación formal.