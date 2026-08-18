La causa que investiga las denuncias contra la exconducción de la Cooperativa 127 Hectáreas tendrá una instancia clave el próximo jueves 27 de agosto. La Justicia fijó para las 8:30 la audiencia de formulación de cargos contra Jorge Salas y otros diez integrantes de la anterior comisión directiva, en una investigación por presuntas estafas reiteradas.

La convocatoria tendrá lugar en la Sala 12 de la Ciudad Judicial de Neuquén. Allí deberán presentarse los acusados, mientras que también participarán integrantes de la Fiscalía de Delitos Económicos y los abogados que representan a las víctimas en la querella.

Entre los exdirectivos alcanzados por la investigación aparecen Roxana Huircaman, quien se desempeñaba como vicepresidenta, y Beatriz Lebrero, que ocupaba el cargo de tesorera.

La audiencia marcará el comienzo de una nueva etapa en un expediente que reúne denuncias de cientos de socios. Los damnificados sostienen que entregaron dinero bajo promesas vinculadas con el acceso a lotes y viviendas que finalmente no se concretaron.

La Fiscalía llevará a audiencia una investigación con cientos de denunciantes

La investigación está a cargo de la fiscal Rocío Rivero, integrante de la Fiscalía de Delitos Económicos, cuyo titular es Pablo Vignaroli. El expediente comenzó a tomar forma a partir de las denuncias de más de 300 socios de la Cooperativa 127 Hectáreas.

Uno de los casos que concentra mayor atención es el denominado “Meseta”. En esa investigación, el Ministerio Público Fiscal sostiene que alrededor de 400 familias fueron convocadas con la promesa de acceder a lotes con servicios en un sector donde el desarrollo no podía avanzar por cuestiones vinculadas con su ubicación fuera del ejido municipal.

La pesquisa también incluyó allanamientos. En mayo de 2025, los investigadores realizaron procedimientos en domicilios vinculados con Salas y otros integrantes de la comisión directiva para buscar documentación y elementos relacionados con las denuncias.

Ahora, con la audiencia ya fijada, la Fiscalía deberá exponer ante la Justicia cuáles son los hechos que atribuye a cada uno de los acusados y qué elementos reunió durante la investigación.

Los exdirectivos deberán conocer formalmente las acusaciones

La formulación de cargos no representa por sí misma una declaración de culpabilidad. Se trata de la instancia en la que la Fiscalía comunica formalmente a las personas investigadas qué hechos les atribuye y sobre qué elementos sostiene su acusación.

El expediente llegó a esta instancia después de meses de recopilación de documentación y testimonios. Los investigadores también recibieron declaraciones de grupos de damnificados que describieron las distintas operatorias denunciadas.

Para los socios que impulsaron las denuncias, la audiencia representa un avance dentro de un reclamo que lleva varios años. Muchos de ellos aseguran haber destinado sus ahorros a proyectos habitacionales y todavía esperan una definición sobre el dinero entregado y las promesas incumplidas.

La causa también atravesó cambios dentro de la propia cooperativa. Parte de las autoridades fueron renovadas durante este año y la nueva conducción manifestó su intención de reactivar proyectos, finalizar viviendas y avanzar con obras pendientes.

Mientras esa conducción intenta encaminar la actividad de la entidad, la investigación penal avanza sobre quienes estuvieron al frente durante el período bajo análisis.

El 27 de agosto, Jorge Salas, Roxana Huircaman, Beatriz Lebrero y los demás exintegrantes alcanzados por la investigación deberán presentarse en la Ciudad Judicial de Neuquén. La audiencia permitirá conocer formalmente el alcance de los cargos que pretende formular la Fiscalía y abrirá una nueva etapa en la causa por las denuncias contra la Cooperativa 127 Hectáreas.