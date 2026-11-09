El truco para robar camionetas sin dejar rastros: así actuaba una banda en Cipolletti

Una banda habría encontrado una forma de robar sin romper vidrios ni forzar cerraduras en pleno centro de Cipolletti: utilizaba aparatos electrónicos para bloquear las alarmas y el cierre centralizado de las camionetas, y después se llevaba todo lo que encontraba en su interior. La maniobra habría tenido como blanco al menos tres Toyota Hilux durante abril y mayo. La Fiscalía formuló cargos contra uno de los sospechosos, mientras que otro fue declarado en rebeldía y tiene pedido de captura.

Según la acusación presentada por el fiscal adjunto Gabriel Lamas, los hechos ocurrieron en distintos puntos céntricos de la ciudad. Los delincuentes interceptaban las camionetas y utilizaban dispositivos inhibidores de señal para impedir que los conductores activaran correctamente los seguros y las alarmas. De esa manera, podían regresar a los vehículos y sacar mochilas, equipos tecnológicos, documentación personal y tarjetas bancarias sin necesidad de provocar daños visibles.

La maniobra no terminó solamente con la sustracción de pertenencias. Cuando la Policía logró interceptar a los sospechosos, ambos se movilizaban en un Volkswagen Gol Trend. Durante la requisa encontraron un equipo de comunicación tipo handy de banda corrida, teléfonos celulares envueltos en papel aluminio para evitar su rastreo, una navaja y distintas herramientas. También secuestraron numerosas tarjetas bancarias y de crédito pertenecientes a diferentes víctimas.

La cantidad de elementos encontrados llamó la atención de los investigadores, especialmente por la presencia de tarjetas de distintas personas y los dispositivos electrónicos que habrían utilizado para concretar los robos. La hipótesis fiscal apunta a una modalidad organizada para aprovechar los momentos en que los conductores se alejaban de sus camionetas convencidos de que habían quedado cerradas y protegidas.

En la audiencia, la Fiscalía presentó las denuncias de los damnificados, actas policiales, informes de Criminalística, registros de cámaras de seguridad y los elementos secuestrados en el automóvil. Con ese material, Gabriel Lamas atribuyó al imputado los delitos de hurto agravado por el uso de instrumento semejante a llave falsa y encubrimiento agravado por ánimo de lucro, en concurso real y en calidad de coautor. Además, solicitó autorización para acceder a la información almacenada en los teléfonos celulares incautados.

Mientras tanto, el segundo sospechoso complicó todavía más su situación judicial al no presentarse a la audiencia prevista para este miércoles. Ante su ausencia, el fiscal solicitó que fuera declarado en rebeldía y que se ordenara su captura para garantizar que comparezca ante la Justicia. El defensor oficial Marcelo Caraballo, que asistió al imputado presente, no formuló objeciones a los cargos ni a la calificación legal.