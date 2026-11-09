La Justicia de Río Negro investiga la muerte de una bebé de 37 días ocurrida este domingo en una vivienda del barrio Las Bardas, en Choele Choel. La causa se encuentra en una etapa inicial y busca establecer con precisión las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el caso salió a la luz luego de un llamado al sistema de emergencias que alertó sobre una niña que presentaba dificultades respiratorias. Personal policial concurrió al domicilio y comenzó a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras aguardaba la llegada de los equipos de salud. Pese a los esfuerzos realizados, una profesional médica confirmó posteriormente que la bebé no presentaba signos vitales.

Qué se investiga

Según las primeras actuaciones, la madre relató que había dormido junto a la pequeña y que al despertar notó que no respiraba. A partir de esa situación se activó el protocolo judicial correspondiente para este tipo de hechos. La investigación quedó en manos de la fiscal jefe Belén Calarco, el fiscal Matías Álvarez Reynolds y la fiscal adjunta Marisa Morandi, quienes dispusieron una serie de medidas para preservar evidencia y reconstruir lo sucedido.

Pericias y autopsia

Entre las primeras diligencias ordenadas por el Ministerio Público Fiscal se encuentran la intervención del Gabinete de Criminalística, distintos estudios periciales y la extracción de muestras para análisis complementarios. Además, la Fiscalía dispuso el traslado del cuerpo a General Roca, donde se realizará la autopsia que será determinante para establecer la causa del fallecimiento. Hasta que concluyan las pericias, la vivienda donde ocurrió el hecho permanecerá preservada por disposición judicial.

La Justicia también dispuso la intervención de la defensa penal y recordó que las actuaciones en curso no implican atribución de responsabilidades ni acusaciones contra ninguna persona.

Los resultados de la autopsia y los informes periciales serán claves para determinar cómo ocurrió el deceso y orientar los próximos pasos de la investigación.