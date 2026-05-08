La Justicia imputó como coautor del crimen de Santiago Drinovac a Ángelo Saúl Muñoz, el joven acusado de manejar la moto desde la que partieron los disparos que terminaron con la vida del chico de 19 años en Cervantes. Tras permanecer varios días prófugo, se entregó una semana después del hecho, en tribunales de Roca y quedó detenido con prisión preventiva, mientras la Fiscalía sostiene que actuó junto a Leonel Gallardo en un ataque a tiros planificado que terminó con una ejecución a plena luz del día.

Qué se sabe de la causa por el crimen de Drinovac

El caso sigue sumando capítulos estremecedores y cada audiencia deja al descubierto detalles cada vez más crudos del asesinato ocurrido el pasado 30 de abril en el barrio 10 Viviendas de Cervantes. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Muñoz manejaba la Honda Wave 110cc. en la que también iba Gallardo. Ambos llegaron hasta la vivienda ubicada en Malvinas Argentinas y René Favaloro para matar a Drinovac

De acuerdo a la acusación judicial, cuando la moto frenó frente a la casa, Gallardo descendió y abrió fuego casi de inmediato. Fueron dos disparos. Uno impactó directamente en el pecho de la víctima, que cayó gravemente herido delante de quienes estaban en el lugar. Después, los atacantes escaparon en cuestión de segundos.

Sin embargo, el intento de fuga no duró demasiado. Primero se entregó Gallardo y ayer hizo lo mismo Muñoz, quien permaneció varios días prófugo mientras la Policía y la Justicia avanzaban con su búsqueda. Finalmente apareció este jueves en tribunales y este viernes enfrentó la audiencia de formulación de cargos.

Ataque premeditado, la hipótesis de la Fiscalía

Durante la audiencia, la Fiscalía insistió en que el ataque no fue improvisado. Para los investigadores, ambos jóvenes actuaron bajo un plan previo: uno manejó la moto para llegar y escapar rápidamente, mientras el otro ejecutó el ataque armado. Además, escaparon juntos luego de dejar la moto y subirse a un Peugeot 307 gris, en la casa de Muñoz. Esa teoría fue respaldada además por distintos elementos incorporados a la causa, entre ellos un testigo presencial vio toda la secuencia.

Además, otro dato que generó fuerte preocupación en la investigación fueron las amenazas denunciadas por familiares de la víctima después del crimen. Ese escenario fue tenido en cuenta por la jueza al momento de resolver la prisión preventiva contra Muñoz, medida que se extenderá hasta el 5 de septiembre de 2026, fecha límite fijada para la investigación preparatoria.

Luego de ser blanco del ataque de Gallardo y Muñoz, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Roca pero ingresó sin signos vitales. La violencia del crimen y la modalidad del ataque sacudieron al barrio, donde todavía persisten el miedo y el silencio.