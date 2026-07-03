Los dos hombres detenidos por el crimen del policía Eduardo Damián López fueron imputados este viernes por homicidio calificado por haber sido cometido contra un miembro de una fuerza de seguridad en ejercicio de sus funciones, un delito que prevé prisión perpetua.

El hecho ocurrió el domingo 28 de junio durante los incidentes registrados en la final de la Liga Cañadense de Fútbol, en la provincia de Santa Fe, cuando López, integrante del Comando Radioeléctrico de Roldán, intervino para separar a las hinchadas de Carcarañá y Sportivo Las Parejas.

El juez Lanfranco Parí hizo lugar al pedido de la Fiscalía Regional 2 y dictó la prisión preventiva para los imputados J. Z. y A. A. Mientras tanto, la investigación continúa y no se descartan nuevas imputaciones a partir del análisis de videos, pericias y testimonios.

La imputación agrava la situación de los detenidos

La Fiscalía formalizó la acusación contra los dos sospechosos por el delito de homicidio calificado, al considerar que la víctima era un efectivo policial que actuaba en cumplimiento de sus funciones.

La figura penal elegida es una de las más graves previstas en el Código Penal argentino y contempla pena de prisión perpetua en caso de condena.

Además, el juez resolvió que ambos permanezcan detenidos mientras avanza la investigación.

¿Cómo ocurrió el ataque?

De acuerdo con los primeros elementos reunidos por los investigadores, la agresión se produjo cuando la Policía intervino para contener los disturbios entre simpatizantes al finalizar la definición de la Liga Cañadense.

Según los testimonios incorporados al expediente, Eduardo Damián López habría recibido un fuerte golpe con un hierro en la cabeza, lesión que le provocó un traumatismo de extrema gravedad.

El efectivo fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde permaneció internado durante varias horas con muerte cerebral hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.

Los investigadores sostienen que existió una agresión directa contra los efectivos policiales, un aspecto que resultó determinante para la calificación legal del caso.

La investigación continúa abierta

Aunque ya existen dos personas imputadas, la causa está lejos de cerrarse.

El fiscal ordenó nuevas medidas de prueba que incluyen:

Análisis de registros fílmicos obtenidos durante los incidentes.

obtenidos durante los incidentes. Pericias sobre distintos elementos secuestrados.

sobre distintos elementos secuestrados. Declaraciones de nuevos testigos .

. Reconstrucción de la secuencia completa de los disturbios.

Por ese motivo, no se descartan nuevas detenciones o imputaciones conforme avance la investigación.

El impacto del caso en la seguridad de los espectáculos deportivos

El homicidio de Eduardo Damián López volvió a poner en discusión los protocolos de seguridad en partidos considerados de alto riesgo.

Las finales regionales y los encuentros con gran convocatoria suelen requerir importantes operativos policiales debido al historial de incidentes entre parcialidades, especialmente cuando participan clubes con fuertes rivalidades deportivas.

Especialistas en seguridad sostienen que la rápida identificación de los responsables dependerá en gran medida del material audiovisual y de las pericias digitales que se realizan sobre las imágenes del operativo.