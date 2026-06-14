La Policía del Neuquén implementará un amplio operativo de seguridad en el sector del Monumento al General San Martín y sus alrededores ante los posibles festejos que podrían generar los encuentros de la Selección argentina durante la fase de grupos del Mundial FIFA 2026. El dispositivo estará vigente principalmente los días 16 y 22 de junio, fechas en las que el combinado nacional disputará los partidos ante Argelia y Austria respectivamente.

Cómo será el operativo de la Policía durante los partidos de Argentina en Neuquén

La medida fue diseñada para garantizar la seguridad de los asistentes, preservar el orden público y prevenir incidentes en una zona que históricamente concentra celebraciones masivas vinculadas a eventos deportivos de relevancia.

El operativo se desarrollará en un contexto de alta expectativa social por el inicio de la participación de Argentina en la Copa del Mundo, lo que podría derivar en una importante convocatoria espontánea de simpatizantes en el centro de esta capital. De acuerdo con la planificación oficial, se instalará un vallado perimetral en las inmediaciones del monumento y se realizarán controles preventivos para evitar el ingreso de elementos considerados peligrosos, objetos cortopunzantes, pirotecnia y bebidas alcohólicas.

Además, se implementarán restricciones a la circulación vehicular en distintos puntos del microcentro. Los cortes de tránsito estarán ubicados en las intersecciones de

Yrigoyen y Belgrano;

Yrigoyen y Diagonal 9 de Julio;

Elordi y Avenida Argentina;

Teniente Ibáñez y Buenos Aires;

Teniente Ibáñez y Diagonal España;

Santa Fe y Talero;

Santa Fe y Ministro González;

Santa Fe y Diagonal 25 de Mayo;

Avenida Argentina e Independencia; y

Carlos H. Rodríguez e Yrigoyen.

Amplio despliegue de recursos policiales

Del operativo participarán efectivos de las Comisarías 1ª, 2ª, 12ª y 52ª, junto con personal de distintas áreas especializadas de la fuerza provincial. Entre ellas se encuentran el Departamento Móvil de Seguridad, la División Operativa, la División Motorizada, la División Seguridad y Operativa Bancaria, la División Montada y Canes, el Departamento Seguridad Metropolitana, la Dirección Tránsito, la Dirección Bomberos, el Centro de Operaciones Policiales y la Dirección Delitos.

También intervendrán la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, la Dirección Informática y Comunicaciones y la Dirección Administración.

Drones, videovigilancia y monitoreo permanente

Como parte del esquema preventivo, la Policía desplegará drones, sistemas de videovigilancia, una base móvil de comunicaciones y personal especializado para el monitoreo constante del área donde se prevé la concentración de hinchas.

Desde la fuerza indicaron que el objetivo es permitir que las celebraciones se desarrollen en un marco de convivencia y seguridad, minimizando riesgos para las personas y evitando daños sobre bienes públicos y privados.