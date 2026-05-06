La investigación por el homicidio de Julián Dobra de la Canal seguirá su curso con nuevos plazos y con todas las medidas cautelares vigentes para los ocho imputados, luego de que la Justicia de Roca hiciera lugar al pedido de la fiscalía y la querella en una audiencia sin oposición de las defensas.

En ese marco, la causa fue ratificada como “compleja”, una definición clave que permite extender los tiempos procesales para profundizar una investigación que, según el Ministerio Público Fiscal, ya muestra avances contundentes desde la reformulación de cargos realizada en noviembre pasado, cuando la situación de varios acusados se agravó.

La audiencia tuvo un momento de máxima tensión cuando Tomás, padre de Julián estalló contra el sistema judicial y lanzó durísimas críticas contra fiscales, jueces y funcionarios. “Hablé contra el sistema en general”, aseguró luego, visiblemente indignado. Sin filtros, fue más allá y descalificó todo el proceso: “Esto es un circo, estas audiencias son impresentables y ellos son los payasos”, disparó. En medio del dolor, dejó una frase que golpea de lleno: “Justicia por Julián es algo utópico. Ningún fallo, por mejor que sea, va a ser justicia”.

Uno de los puntos más sensibles pasa por las pericias biológicas: las muestras recolectadas en lugares vinculados al hecho dieron positivo al ser cotejadas con el ADN de la víctima. Sin embargo, aún resta una etapa determinante, como es el análisis reconstructivo de las manchas hemáticas, que buscará establecer con mayor precisión cómo se produjo el ataque.

A la par, otro de los elementos secuestrados también arrojó resultados positivos de ADN de contacto, material que será analizado por el Laboratorio de Genética Forense de Bariloche para fortalecer la línea investigativa y sumar evidencia técnica de peso.

Pero la investigación no se detiene ahí. También avanza el análisis de los teléfonos celulares incautados, considerados una prueba clave para reconstruir comunicaciones y posibles vínculos entre los implicados. Tras la apertura de los dispositivos, comenzó una etapa de estudio de contenido que podría ser determinante.

Además, el caso incorpora tecnología : el Departamento de Reconstrucción Virtual trabaja en una recreación en 360 grados del lugar del hallazgo, el vehículo y otros elementos, lo que permitirá integrar toda la evidencia en una secuencia detallada de lo ocurrido.

Mientras tanto, la presión judicial se mantiene firme: el juez de Garantías dispuso sostener todas las medidas cautelares, prisiones preventivas, arrestos domiciliarios con monitoreo y controles periódicos, hasta el 8 de noviembre de 2026, al considerar que sigue vigente el riesgo de entorpecimiento en una causa que no deja de sumar tensión.