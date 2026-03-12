Este viernes a las 10.30 se realizará una nueva audiencia en Ciudad Judicial de Neuquén para analizar el pedido de impugnación de la condena, rechazado por la familia que constituye la querella del caso por el asesinato de Juan Caliani.

Según su padre, el Ministerio Público de la Defensa inicialmente manifestó que los dos jóvenes condenados no debían cumplir la pena porque habían cumplido con todo, sin embargo ahora les asignaron menos años de cárcel de los que correspondían.

Una vez finalizado el proceso judicial, el juez Dardo Bordón sentenció a 9 años de prisión efectiva para M.H. y 6 años para J.M. Fue en febrero de este año cuando la Defensa impugnó la resolución y ahora la familia de Caliani luchará para que no la reduzcan.

La familia sostiene que el recurso presentado busca retrasar la ejecución de la pena y este viernes intentarán que el tribunal rechace la impugnación y se mantengan las condenas impuestas.

Actualmente la sentencia atribuida por el crimen, que ocurrió en 2024, no está firme ya que primero se deben agotar estas instancias de impugación de todas las partes.

Tanto el abogado de la familia Federico Egea como los padres y hermanos, asisten con esperanza de que el tribunal rechace el pedido de impugnación. Las penas impuestas fueron de 6 y 9 años según la participación, aunque la querella había pedido 9 y 12.

La familia convoca a reunirse afuera del recinto para estar acompañados de los vecinos y amigos de Caliani y poder sostener esta condena para los responsables.

En declaraciones con AM550, Ana Mercado, la madre de Juan, ha manifestado: "Una vez cometido un hecho tan grave en jóvenes que la justicia considera imputables, hay que revisar qué tipo de tratamiento, porque acá el mensaje que se le está dando es, ‘Hagan lo que se les cante. Ustedes mataron una persona y no pasa nada'. Pero ese mensaje es un mensaje social, o sea, ese es un mensaje de impunidad”.