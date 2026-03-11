Este viernes se llevará a cabo una audiencia en la Ciudad Judicial de Neuquén, donde la familia del periodista Juan Caliani pretende que no siga adelante la impugnación de la sentencia a los dos jóvenes que lo asesinaron en el barrio La Sirena. La audiencia se realizará a las 9, aunque la familia convoca a concentrarse a las 10:30 para acompañar el proceso y exigir justicia reparadora.

En una entrevista con Pancho Casado en La mañana es de la Primera en AM550, Jorge Caliani, padre de Juan, aseguró: “Estamos en plena tarea esperando qué va a pasar el día viernes en la audiencia de impugnación, a ver si la justicia acepta o rechaza, que es nuestro deseo esta impugnación, y de una vez vamos camino a que se termine este larguísimo proceso del juicio por el asesinato de Juan. Va a ser dos años, ya que no está y sus asesinos andan dando vuelta por las calles”.

La Defensoría Pública Penal, a cargo de los doctores Raúl Alejandro López y Mariela Borgia, solicitó disminuir la pena de prisión efectiva de los responsables, contrariando lo decidido en el juicio abreviado. El juez Dardo Bordón había sentenciado a nueve años de prisión para M.H. y seis años para J.M., tras un juicio abreviado en el que ambos admitieron su participación en el crimen ocurrido el 1 de abril de 2024. La familia de Caliani lucha para que la pena no sea reducida.

Según la posibilidad que les otorga la justicia, los jóvenes circulando libremente hasta las 21 de cada día, horario en el que la Policía pasa a hacerle un rondín, para verificar si están en sus casas. “Andan libres por las calles. Eso lo sabemos de seguro y yo supongo que también por los techos”, expresó Jorge.

En la misma entrevista, el padre de Juan detalló cómo se desarrollará la audiencia: “Supongo que va a estar el abogado de la defensa. Va a estar el Ministerio Público Fiscal y vamos a estar nosotros como querellantes. Cada uno va a exponer sus razones sobre este escrito que presenta la defensa y el juzgado. No sé quién será el juez o los jueces que estén, y seguramente tomarán todos los datos y se expedirán ese mismo día o tomarán un tiempo, 24, 48 horas. Supongo que va a ser inmediata”.

Caliani recordó además los términos de la impugnación: “El Ministerio Público de la Defensa, al contrario de lo que dijo la primera vez que no debían cumplir pena porque habían hecho todo bien, ahora se retracta y dice que tienen que cumplir unos años de cárcel, que son menos obviamente que los que acordó el juez Bordón, quien se jubiló al día siguiente”.

Respecto a la conducta de los jóvenes desde el crimen, el padre del periodista reconoció la incertidumbre y de la posibilidad de que continúen delinquiendo: “No tengo ninguna seguridad de que sí, pero tampoco tengo ninguna seguridad de que no. El tratamiento que le han hecho se supone que no ha sido efectivo. No tengo prueba para decir que sí, pero tampoco tengo ninguna prueba que me permita decir que no, y yo me seguiría cuidando. Me sigo cuidando”.

Juan Caliani fue asesinado en su propio domicilio durante un intento de robo. Ambos acusados, mayores de 16 años, confesaron el crimen en un juicio abreviado, pero hasta hoy nunca han pisado la cárcel, ya que estaban bajo libertad vigilada por ser menores. Jorge Caliani lamentó: “Ellos mismos confiesan la culpa, confiesan la culpabilidad. Esto va a ser 22 meses desde el día que confesaron hasta hoy. Nunca han estado presos. Ahora ya no son menores, y confiesan un asesinato, pero siguen en la calle”.

La vida después del asesinato

El padre del periodista reconoció también el impacto permanente del crimen en la familia: “No hemos logrado llevar nunca una vida normal. Tenemos que acostumbrarnos a una nueva normalidad. Lleva mucho tratamiento psicológico. Ana (mamá de Juan) está con tratamiento psiquiátrico también porque tenemos problemas de crisis de llanto, de extrañarlo a Juan montones”.

Juan, que se encontraba viviendo temporalmente con sus padres, tenía planes de construir un departamento sobre la casa familiar. Jorge recordó: “La semana antes de su asesinato, Juan había pagado a la arquitecta para el diseño de su departamento arriba. Estaba todo acomodado para hacerlo”.

La familia, junto a amigos, seguirá de cerca la audiencia del viernes, buscando que la justicia rechace la impugnación y que este capítulo avance para poder enfrentar el duelo de manera más tranquila, aunque no habrá final feliz, porque el único final feliz, reconocen, sería que Juan estuviera de vuelta en casa.

LA ENTREVISTA COMPLETA: