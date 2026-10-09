Crimen de la nena de 3 años en Villa La Angostura: este viernes le formularán cargos al acusado

La causa por el crimen de Bakari Eluney, la nena de 3 años asesinada en Villa La Angostura, tendrá este viernes una instancia clave. A las 13 se realizará la audiencia de formulación de cargos contra Carlos Arias, de 36 años, acusado por el homicidio de su hija.

El hombre recibió el alta médica durante la tarde del jueves y fue trasladado a la Comisaría 23° de San Martín de los Andes, donde permanece alojado a disposición de la Justicia. Su situación de salud había condicionado el avance de la investigación y obligado a postergar la audiencia, prevista inicialmente para esta semana.

Arias había sido internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo luego de sufrir una grave lesión en el cuello que se habría provocado después del ataque ocurrido el sábado 3 de octubre en una vivienda de Villa La Angostura.

La audiencia prevista para este viernes permitirá a la Fiscalía comunicar formalmente los hechos que le atribuye al acusado y avanzar con el proceso judicial.

Arias fue trasladado este jueves del Hospital Ramón Carillo a la Comisaría 23 de San Martín de los Andes.

La investigación por el crimen de Bakari

El crimen de la pequeña ocurrió el sábado 3 de octubre en una vivienda de Villa La Angostura. Desde entonces, los investigadores trabajan para reconstruir las circunstancias en las que se produjo el ataque y establecer qué sucedió durante las horas previas. Una de las líneas de investigación apunta a una discusión que habría ocurrido antes del hecho, aunque las circunstancias del crimen continúan bajo investigación.

Con la formulación de cargos, la Fiscalía podrá avanzar en la formalización de la acusación y en los pasos procesales que correspondan. La audiencia marcará un nuevo capítulo en una causa que conmocionó a Villa La Angostura y al Valle Medio, de donde era oriunda la familia de la niña.

Arias permanece bajo custodia policial mientras se aguarda el desarrollo de la instancia judicial. Su responsabilidad penal deberá determinarse a lo largo del proceso.