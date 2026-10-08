Crimen de la nena de 3 años en Villa La Angostura: el acusado recibió el alta y está en la comisaría de San Martín de los Andes

Carlos Arias, el hombre acusado de matar a su hija de 3 años en Villa La Angostura, recibió el alta médica durante la tarde de este jueves y fue trasladado a la Comisaría 23 de San Martín de los Andes, donde permanecerá a disposición de la Justicia.

El acusado estaba internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo, adonde había sido derivado luego de provocarse una grave lesión en el cuello tras el ataque ocurrido el sábado 3 de octubre en una vivienda de Villa La Angostura. La víctima fue identificada como Bakari Eluney, de 3 años.

Fuentes policiales confirmaron a Mejor Informado que Arias fue trasladado a la Comisaría 23° tras haber superado la situación médica que condicionaba el avance de la causa. Ahora resta la definición de la fecha para la audiencia de formulación de cargos.

La formulación de cargos, el próximo paso de la causa

La audiencia de formulación de cargos, prevista inicialmente para esta semana, había sido postergada debido a una infección en la herida que sufrió Arias, por la que debió recibir tratamiento con antibióticos.

Ahora, con el acusado alojado en una dependencia policial, la Fiscalía deberá avanzar con los pasos procesales correspondientes y definir cuándo se realizará la audiencia para formalizar la acusación.

Esa instancia permitirá comunicar formalmente los hechos que se le atribuyen y dar continuidad al proceso judicial, de acuerdo con los procedimientos previstos en la Justicia provincial.

La investigación busca esclarecer las circunstancias del crimen de la nena ocurrido en Villa La Angostura. Hasta que se concrete la formulación de cargos y avance el proceso, corresponde mantener la distinción entre la acusación y una eventual declaración de responsabilidad penal.