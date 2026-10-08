Crimen de la niña de 3 años: investigan la discusión que habría desatado el ataque en Villa La Angostura

La investigación por el crimen de la niña de 3 años ocurrido el sábado 3 de octubre en Villa La Angostura avanza sobre las horas previas al ataque y busca determinar qué ocurrió dentro de la vivienda que alquilaba Carlos Arias, donde se encontraban la pequeña y su madre.

De acuerdo con información publicada por el portal Diario Andino, una de las hipótesis que analizan los investigadores está vinculada con una discusión que se habría producido luego de que la madre de la niña decidiera regresar junto a ella a Pomona, localidad de la provincia de Río Negro.

Anahí Pino Calvo, de 23 años, había viajado desde Pomona hasta Villa La Angostura a pedido de Arias, con el objetivo de encontrarse con su hija. Según trascendió, el hombre habría afrontado inicialmente los gastos de los pasajes para concretar el viaje.

Sin embargo, la situación habría cambiado durante el viernes. La joven manifestó su intención de regresar a Pomona y, ante la negativa de Arias, recurrió a familiares para conseguir dinero y comprar los pasajes de vuelta. Finalmente, habría conseguido los boletos y tenía previsto viajar el sábado a las 20.

La discusión que quedó bajo investigación

Los investigadores buscan establecer qué ocurrió durante las horas previas al crimen y si la decisión de la mujer de regresar a Pomona fue el desencadenante de una discusión entre ambos. Siempre según la información publicada por el mencionado portal, el conflicto se habría originado porque Arias no quería que la mujer y la niña regresaran a su localidad.

En ese contexto, la situación habría escalado hasta producirse el ataque contra la pequeña, quien sufrió una lesión que posteriormente le provocó la muerte.

La Justicia intenta ahora reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar qué ocurrió dentro de la vivienda, además de establecer si existieron episodios de violencia previos.

Entre las hipótesis que se investigan también aparece una presunta amenaza que Arias habría realizado a Calvo un día antes del crimen. El hombre le habría advertido que no permitiría que ella ni su hija regresaran a Pomona.

Por el momento, este elemento forma parte de las líneas investigativas y deberá ser corroborado mediante las pruebas que se incorporen a la causa.

Los estudios toxicológicos dieron negativo

Otro de los elementos que trascendieron está relacionado con los estudios realizados al acusado. Los análisis toxicológicos y de alcoholemia practicados a Arias dieron resultado negativo. No se habría detectado presencia de alcohol ni de sustancias tóxicas en las muestras analizadas.

Este resultado será incorporado al conjunto de evidencias que deberá evaluar la fiscalía en el marco de la investigación.

En tanto, Arias continúa internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde se encuentra bajo custodia policial.

Se espera que pudiera recibir el alta médica y, una vez concretada esa instancia, quedar formalmente detenido y a disposición de la Justicia.

A partir de la detención, la fiscalía deberá formular los cargos y solicitar las medidas de coerción que considere necesarias. Entre las alternativas se encuentra el pedido de prisión preventiva, cuya eventual aplicación deberá ser resuelta por la Justicia.

La fiscalía analiza una acusación con dos agravantes

La calificación jurídica que se encuentra bajo análisis contempla la posibilidad de un homicidio doblemente calificado. Uno de los agravantes estaría relacionado con el vínculo entre el acusado y la víctima. El segundo se vincularía con la hipótesis de que el crimen haya tenido como finalidad provocar sufrimiento a una persona con quien Arias habría mantenido una relación de pareja.

De confirmarse esa calificación y acreditarse los hechos en un eventual juicio, el delito podría contemplar una pena de prisión perpetua.

Sin embargo, la acusación definitiva se conocerá durante la audiencia de formulación de cargos, donde la fiscalía deberá exponer ante el juez los hechos que atribuye al acusado y los elementos que sustentan provisoriamente la imputación.

Por la gravedad del delito investigado y la eventual expectativa de pena, el proceso podría avanzar hacia un juicio por jurados populares.