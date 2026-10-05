El crimen de la niña de 3 años en Villa La Angostura continúa generando conmoción y, con el avance de la investigación, se conocieron nuevos datos que profundizan la vinculación del caso con el Valle Medio. La mamá de la pequeña es Anahí Pino, una joven de 23 años oriunda de Pomona que actualmente reside en Lamarque, quien había viajado junto a su hija hasta la localidad cordillerana para visitar al padre de la niña, quien se encontraba viviendo allí desde hacía algunos meses. La visita culminó de forma trágica cuando la pequeña fue atacada mortalmente con un arma blanca.

Carlos Arias, el hombre de 36 años permanece internado bajo custodia en grave estado tras autolesionarse, imputado provisoriamente por homicidio doblemente calificado. Detrás del espanto y el dolor extremo que sacude tanto a Río Negro como a Neuquén, emergen los detalles de una historia atravesada por el esfuerzo y el amor incondicional de una joven madre del Valle Medio. Anahí Pino buscaba salir adelante con dedicación en Lamarque, impulsada por el deseo constante de brindarle un futuro próspero a su pequeña.

Tiempo atrás, con el corazón lleno de ilusiones, la joven había inaugurado un concurrido emprendimiento multirrubro dedicado a la venta de indumentaria, artículos para el hogar, decoración, regalos y accesorios. No se trataba de un negocio cualquiera: el proyecto estaba profundamente entrelazado con su maternidad, a tal punto que eligió llamarlo "Bakari", el nombre de su única hija, quien representaba su gran inspiración diaria.

En su momento, la propia Anahí había compartido públicamente con profundo orgullo cómo nació aquel sueño comercial, recordando que su origen estaba en Pomona pero que la llegada de la beba fue el motor decisivo para radicarse en Lamarque y emprender. Todo lo que construía paso a paso con su comercio estaba pensado por y para la niña que iluminaba su vida.

Esa historia de superación y devoción familiar se transformó en una pesadilla insoportable el pasado sábado alrededor de las 18:30 horas en una vivienda de la avenida Siete Lagos. Lo que debía ser una visita familiar de rutina durante la semana terminó desencadenando un ataque atroz con un arma blanca contra la menor dentro de la propiedad.

Tras el violento episodio, Anahí logró salir a la calle para pedir auxilio, lo que movilizó de inmediato a los vecinos para alertar a los efectivos policiales, quienes al ingresar al domicilio hallaron a la niña sin vida. La joven madre debió recibir contención psicológica y asistencia profesional inmediata para afrontar el traumático cuadro, resultando afortunadamente sin heridas físicas de gravedad.