“Una escena más que dramática”: cómo la Policía fue alertada por el asesinato de la nena de 3 años en Villa La Angostura

Continúa la investigación por el homicidio de la nena de 3 años ocurrido en Villa La Angostura. La pequeña fue brutalmente asesinada por su padre, Carlos Arias de 36 años, quien la habría atacado durante una discusión con la madre de la menor. La víctima sufrió graves heridas provocadas con un arma blanca y, pese a la asistencia recibida, murió como consecuencia de las lesiones.

En diálogo con La Primera Mañana por AM550, el Comisario Mayor Guillermo Alfaro, Director de Seguridad de Lagos del Sur, relató cómo encontraron la situación tras la alerta y qué se sabe hasta el momento del caso.

Mientras el único sospechoso continúa internado en coma inducido en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes por sus heridas, ya que intentó quitarse la vida tras el crimen, las autoridades encabezan una investigación dolorosa y terrible.

Cómo fue el llamado de auxilio

Alfaro relató que ocurrió el sábado alrededor de las 18.30, cuando Anahí Pino de 24 años, la madre de la nena, pidió auxilio a los vecinos tras el ataque a su hija. La mujer tenía sangre en su cuerpo y boca ya que también había sido agredida por el sujeto.

"Encuentran una escena más que dramática, la menor estaba sin vida y el padre también lesionado en el cuello. La escena estaba desordenada, con muebles tirados. Se relata que la pareja por motivos que no sabemos estaba discutiendo y salvajemente el hombre apuñaló a la menor e intentó agredir a su pareja", indicó.

Sin embargo, en medio de la discusión y el ataque, la mujer alcanzó a escaparse de la cabaña para pedir ayuda y evitar ser asesinada también por su pareja y padre de su hija.

"Cuando llegó el personal policial el hombre ya se había lesionado cortándose en el cuello", agregó y detalló que inicialmente fue asistido en el Hospital de Villa La Angostura y, debido a su grave estado de salud, fue derivado a San Martín donde continúa en terapia intensiva con custodia policial.

No había denuncias previas y la madre también sufrió heridas

Por otro lado, la madre también está internada en Villa La Angostura ya que presentaba lesiones y a su vez está siendo asistida por un equipo interdisciplinario de profesionales de salud mental, junto con profesionales del Hospital y la Municipalidad, además de los investigadores de la Fiscalía.

"La intervención policial del primer momento de la escena fue terrible, era un panorama desgarrador", manifestó Alfaro.

En cuanto al conocimiento de los involucrados, se sabe que la madre de la nena es oriunda de Pomona y Arias de Lamarque. Desde principio de año él estaba radicado en Villa La Angostura y, por su trabajo, esporádicamente visitaba a su pareja e hija.

"No sabemos los motivos de la discusión que desencadenó este resultado lamentable". Indicó que han trabajado con la Policía y Justicia de Río Negro y no han encontrado denuncias de violencia de género previas entre ellos, restricción de acercamiento ni medidas judiciales. "Esto se desencadenó en forma repentina, sin previo aviso, no teníamos registro de problemas en esa vivienda", destacó.