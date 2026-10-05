Crimen de la niña de 3 años en Villa La Angostura: entregaron el cuerpo a su madre y la investigación continúa

El cuerpo de la niña de 3 años asesinada el sábado 3 de octubre en Villa La Angostura fue entregado este lunes a su madre y a sus familiares, luego de que se realizara la autopsia ordenada por el Ministerio Público Fiscal en Neuquén capital.

La entrega de los restos permitirá a la familia trasladarlos a Pomona, Río Negro, donde vivía la pequeña junto a su madre y donde se realizarán las exequias. Para concretar el traslado intervino el Gobierno de Río Negro.

La madre de la niña permaneció hasta el domingo en Villa La Angostura, acompañada por profesionales del hospital local que le brindaron asistencia psicológica mientras aguardaba la llegada de sus familiares. Mientras tanto, la investigación por el crimen continúa y todavía restan determinar distintos aspectos de la secuencia que terminó con la muerte de la pequeña.

El hecho ocurrió el sábado, alrededor de las 18.30, en una vivienda ubicada sobre la avenida Siete Lagos al 340. En el lugar se encontraban la niña, su madre y su padre, Carlos Arias, quien es el principal acusado.

Según la información preliminar reunida por la Fiscalía y la Policía de Neuquén, el episodio se produjo durante una agresión de Arias hacia su pareja. En ese contexto, la niña habría sido atacada con un arma blanca y murió en el lugar.

La madre consiguió salir de la vivienda y pedir ayuda. Posteriormente, Arias se provocó una profunda lesión en la zona del cuello. Fue asistido inicialmente en Villa La Angostura y luego trasladado al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes debido a la gravedad de su estado.

El hombre permanece internado con custodia policial. Su estado de salud impide, por el momento, realizar la audiencia de formulación de cargos. Por eso, la Fiscalía deberá esperar su evolución para avanzar con esa instancia judicial.

La investigación sigue abierta

Más allá de la autopsia, que constituye una de las medidas centrales para establecer las circunstancias de la muerte, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda. La investigación está a cargo del fiscal Adrián De Lillo, con la intervención del asistente letrado Ramiro Amaya y bajo la supervisión del fiscal jefe Gastón Ávila.

Durante las últimas horas se realizaron distintas medidas de prueba en el inmueble donde ocurrió el homicidio y trabajaron peritos del Poder Judicial. Además, se dispuso el allanamiento de la vivienda para buscar elementos que permitan reconstruir la secuencia del ataque. Entre los objetos de interés para la causa se encuentran el arma que habría sido utilizada, teléfonos celulares, prendas de vestir y otros posibles rastros.

El objetivo de estas medidas es determinar con precisión qué sucedió durante los minutos previos al ataque, cómo se desarrolló la agresión y cuál fue la secuencia que derivó en la muerte de la niña.

Por el momento, la calificación provisoria comunicada por el Ministerio Público Fiscal es la de homicidio doblemente calificado, tanto por el vínculo entre el acusado y la víctima como por la hipótesis de que el crimen habría sido cometido con la intención de causar sufrimiento a una persona con la que Arias mantenía o había mantenido una relación de pareja.

La calificación es provisoria y podría modificarse a medida que avancen las pericias, se incorporen nuevos elementos y la Fiscalía pueda tomar declaración al acusado, una instancia que dependerá de su evolución médica.

De esta manera, mientras la familia se prepara para despedir a la pequeña, la causa continúa en etapa de investigación y todavía quedan medidas de prueba por realizar antes de que la Fiscalía pueda avanzar formalmente contra el principal acusado.