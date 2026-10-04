Las claves que busca determinar la Justicia tras el crimen de una niña de 3 años en Villa La Angostura

La investigación por la muerte de una niña de 3 años en Villa La Angostura continúa con nuevas pericias y el relevamiento de elementos que permitan reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda donde se produjo el hecho.

Fuentes de la Policía de Neuquén, consultadas por Mejor Informado., señalaron que durante este domingo 4 de octubre personal de Criminalística trabaja en el lugar, mientras que también se prevé el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. El objetivo es incorporar nuevas pruebas que permitan establecer con precisión la secuencia del episodio.

El caso ocurrió este sábado alrededor de las 18:35, cuando una mujer salió de la vivienda ubicada sobre la avenida 7 Lagos, entre Del Chilco y Del Pehuén, y pidió auxilio a los vecinos. La Policía fue alertada y se trasladó hasta el lugar.

De acuerdo con la información aportada por fuentes oficiales, cuando los efectivos llegaron encontraron a la mujer en el exterior de la vivienda y con sangre en su ropa. Fue trasladada al hospital local, donde los médicos constataron que no presentaba heridas y se encontraba ilesa, aunque en estado de shock.

Al ingresar a la casa, los policías encontraron a la niña de 3 años sin vida y con heridas provocadas por un arma blanca. En el mismo lugar estaba el hombre identificado como Carlos Arias, de 36 años, quien presentaba una grave lesión en el cuello y había perdido una importante cantidad de sangre.

Según las fuentes consultadas, ante la presencia de los efectivos el hombre se incorporó y comenzó a desplazarse por la vivienda. Los policías lograron reducirlo y retirarlo del lugar para que pudiera recibir asistencia médica.

Inicialmente fue trasladado al hospital de Villa La Angostura y posteriormente derivado al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permanece internado bajo custodia policial y en coma inducido.

Todavía buscan determinar cómo ocurrió el ataque

Uno de los puntos centrales de la investigación es establecer qué sucedió dentro de la vivienda y cuál fue la secuencia que terminó con la muerte de la niña.

Por el momento, las autoridades no cuentan con una reconstrucción definitiva de la dinámica del episodio. La Justicia deberá analizar las pruebas obtenidas en la vivienda, los resultados de las pericias y las imágenes que puedan aportar las cámaras de seguridad de la zona.

También será relevante el testimonio de Arias, en caso de que su evolución médica permita que pueda declarar. Por ahora, el hombre no pudo brindar su versión de lo ocurrido.

La investigación está a cargo del fiscal Ramiro Amaya y cuenta con la intervención de los equipos especializados que trabajan sobre la escena.

No había denuncias previas

Otro dato incorporado a la investigación es que, según las fuentes oficiales consultadas, no se registraban denuncias previas por situaciones de violencia entre las personas involucradas, tanto en Neuquén como en Río Negro.

El hombre, de 36 años, se había radicado en Villa La Angostura por cuestiones laborales. La mujer, de 24 años, y la niña tenían domicilio de origen en Lamarque, Río Negro.

La confirmación de la ausencia de antecedentes de denuncias forma parte de los elementos que ahora analiza la investigación, aunque por sí sola no permite establecer qué ocurrió dentro de la vivienda.

Una investigación que avanza con pericias

Mientras Arias continúa internado, los investigadores trabajan sobre distintos elementos para intentar reconstruir el episodio. La inspección de Criminalística, el relevamiento de las cámaras y las pruebas que puedan obtenerse en el lugar serán claves para determinar la mecánica del hecho.

La causa mantiene bajo análisis distintas hipótesis y, por el momento, no está establecida de manera definitiva la secuencia de lo ocurrido dentro de la casa.

La prioridad de la investigación es reunir evidencia objetiva que permita determinar cómo se desencadenó el episodio y establecer las responsabilidades penales que correspondan.