Un joven fue asesinado de un disparo durante la noche del viernes en el barrio Michi Michi de Cinco Saltos. Minutos después del ataque, la vivienda donde estaba la víctima fue incendiada, en una secuencia que ahora intenta reconstruir la Justicia. El caso es investigado por la Comisaría 43° de Cinco Saltos, junto con la Fiscalía de turno.

Según la información conocida hasta el momento, el crimen se produjo alrededor de las 23:30. La víctima recibió al menos un disparo de arma de fuego y murió como consecuencia de la herida.

El comisario inspector Javier Yáñez, jefe de la Unidad Regional V confirmó a Mejor Informado que durante la mañana de este sábado fueron detenidas tres personas que estarían vinculadas con la causa, una mujer y un hombre mayores de edad y un joven de 17 años que quedó a disposición de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

La Policía preservó la escena para realizar las pericias

Tras el alerta, efectivos de la Comisaría 43° de Cinco Saltos llegaron al lugar y montaron un operativo para resguardar la escena. La vivienda quedó bajo custodia policial durante toda la madrugada, a la espera de las pericias y del allanamiento previsto para las primeras horas de este sábado.

Los investigadores buscan determinar cómo se desarrolló el ataque. Una de las hipótesis que sostienen es que los detenidos habrían mantenido una disputa con la víctima enmarcada en conflictos vecinales de vieja data. Esas rencillas se potenciaban luego del consumo de alcohol y estupefacientes.

La investigación avanza para identificar a la víctima

Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad del joven asesinado, a la espera de la autopsia correspondiente. Las pericias que comenzaron este sábado serán clave para reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

La Fiscalía y la Policía de Río Negro esperan contar con nuevos elementos en las próximas horas para avanzar con la investigación.