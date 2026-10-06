Crimen en Villa La Angostura: el hombre acusado de matar a su hija de 3 años evoluciona, pero aún no recupera la conciencia

Carlos Arias, el hombre sospechado de asesinar a su hija de 3 años en Villa La Angostura, presentó una evolución favorable en las últimas horas, aunque todavía no recuperó la conciencia y continúa internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

La información fue publicada por Diario Andino, que citó a fuentes con acceso a la investigación. Según se indicó, Arias permanece entubado, sedado y bajo custodia policial.

La mejoría en su estado de salud todavía no permite avanzar con una instancia clave del proceso judicial: la formulación de cargos. La Fiscalía deberá esperar a que el hombre se encuentre en condiciones de comprender la acusación y participar de una audiencia.

La principal hipótesis que se investiga sostiene que Arias habría atacado con un arma blanca a su hija durante un episodio ocurrido el sábado en una vivienda ubicada sobre la avenida Siete Lagos.

La Fiscalía espera su evolución

La causa está a cargo del fiscal Adrián De Lillo y el asistente letrado Ramiro Amaya, bajo la supervisión del fiscal jefe Gastón Ávila, con intervención de efectivos de la Policía de Neuquén. De acuerdo con la información difundida, la calificación provisoria del hecho es la de homicidio doblemente calificado, debido al vínculo entre el acusado y la víctima y por la hipótesis de que el ataque habría tenido como finalidad provocar sufrimiento a la madre de la niña.

Sin embargo, la acusación formal todavía no fue comunicada a Arias debido a su estado de salud. Mientras tanto, los investigadores continúan reuniendo elementos para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda.

La declaración de la madre permanece bajo reserva

En las últimas horas también declaró ante los investigadores la madre de la niña, quien se encontraba en la vivienda al momento del episodio y logró escapar por una ventana. La mujer fue asistida por vecinos y posteriormente recibió atención médica y acompañamiento psicológico.

Parte de la información aportada durante su declaración permanece bajo reserva. Tampoco fueron difundidos oficialmente los resultados de las pericias realizadas en la vivienda por personal de Criminalística de la Policía de Neuquén.

Entre los elementos que se analizan se encuentra una lesión menor que la mujer presentaba en el cuello. Una de las hipótesis es que la marca podría haberse producido cuando Arias habría intentado sujetarla del cuello, aunque este punto deberá ser determinado mediante las pruebas incorporadas a la causa.

El cuerpo de la niña fue entregado a su familia

Mientras la investigación continúa en Villa La Angostura, este lunes 5 de octubre la madre recibió en Neuquén capital el cuerpo de su hija, luego de que se realizara la autopsia ordenada por el Ministerio Público Fiscal. El Gobierno de Río Negro colaboró con el traslado de los restos para que la familia pudiera realizar las exequias en Pomona, localidad donde residían la madre y la niña.

La mujer había permanecido en Villa La Angostura acompañada por familiares mientras aguardaba la posibilidad de trasladarse para despedir a su hija.

Arias y la madre de la niña se encontraban separados de hecho. El hombre residía en Villa La Angostura desde febrero y trabajaba en el rubro de la construcción.

La investigación también busca establecer si existían antecedentes de situaciones de violencia en la pareja. Fuentes vinculadas con la causa señalaron que no había denuncias formales contra Arias, aunque otras fuentes mencionaron posibles episodios de violencia que no habrían sido denunciados.

Por ahora, esos antecedentes forman parte de las líneas que deberán ser corroboradas por los investigadores.

La causa permanece en una etapa inicial y la Fiscalía mantiene bajo reserva buena parte de la información reunida. La evolución del estado de salud de Arias será determinante para saber cuándo podrá ser llevado ante la Justicia y enfrentar formalmente la acusación por el crimen de su hija.