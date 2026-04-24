El Tren Patagónico planea llevar a más pasajeros por las vías del Alto Valle. La próxima semana se retomarán las negociaciones con el Gobierno nacional para extender el recorrido hasta Chichinales. La iniciativa busca ofrecer una alternativa de transporte eficiente y conectada para la región.

Según explicó el presidente de la empresa, Roberto López, en las conversaciones participan autoridades ferroviarias nacionales, representantes de SOFSE —operadora del servicio de pasajeros—, la concesionaria de las vías Ferrosur y los gremios del sector. Todos analizan la viabilidad técnica y operativa del proyecto.

López señaló que la prioridad es reforzar el transporte de pasajeros y, posteriormente, evaluar la posibilidad de incorporar servicios de carga. “Primero el paso del pasajero, después veremos si se suma carga”, destacó.

Sumarán 120 kilómetros de recorrido

El plan contempla extender el recorrido desde Cipolletti hasta Chichinales durante mayo o junio, sumando aproximadamente 120 kilómetros al tramo actual que conecta Neuquén con Plottier. Además, se proyecta avanzar de manera progresiva hacia futuras ampliaciones a otras localidades.

El titular del Tren Patagónico indicó que esperan resolver los aspectos administrativos durante mayo para comenzar a trabajar en la zona, aunque los plazos dependerán del avance del expediente y de los acuerdos con la Nación. López también destacó que la provincia logró la concesión de la vía por diez años, con opción de renovación por otros diez, lo que brinda previsibilidad para planificar la expansión del servicio en la región.