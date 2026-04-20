El ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Alejandro Echarren, confirmó que el Gobierno viene trabajando desde hace tiempo en el proyecto de ampliación del Tren del Valle y adelantó que en mayo se espera la transferencia del uso de las vías para iniciar la primera etapa. “Lo venimos trabajando hace tiempo. Estimamos que en mayo el uso de las vías va a transferirse. Será un tren por etapa”, señaló.

El funcionario explicó que actualmente se realiza un análisis técnico sobre el estado de las vías y las estaciones, muchas de las cuales fueron reutilizadas para oficinas u otras dependencias. “Primero será hasta Cipolletti, luego hasta Roca. El objetivo final es llegar de Plottier a Chichinales”, detalló Echarren, quien subrayó que el plan contempla un desarrollo progresivo.

En relación a la operación, el ministro indicó que se evalúa la incorporación de un privado para garantizar la sustentabilidad del servicio. “Hay que analizar la cobrabilidad del pasaje, es decir, saber en qué estado están las estaciones y el uso de las vías”, explicó.

Respecto al material rodante, Echarren precisó que se utilizarán las dos duplas que hoy tiene el Tren del Valle y una adicional proveniente del taller del Tren Patagónico, que consiguió tres triplas, de las cuales dos se destinarán al Valle. “Hay que ponerlas en condiciones”, aclaró en Radio Kaos de Roca.

El ministro insistió en que la prioridad es completar el relevamiento técnico de las vías y avanzar rápidamente en la puesta a punto de las unidades. “Primero detalle técnico de las vías y esperamos avanzar rápido”, afirmó.

El proyecto del Tren del Valle es considerado estratégico para mejorar la conectividad en el Alto Valle con impacto en la movilidad urbana y regional. La iniciativa busca consolidar un sistema ferroviario que acompañe el crecimiento poblacional y productivo de la región, con un esquema de etapas que permita garantizar seguridad y eficiencia en cada tramo habilitado.