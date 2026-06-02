Un hombre imputado por causar lesiones graves a un motociclista en un siniestro vial acordó reparar económicamente a la víctima con 12 millones de pesos y cumplir una serie de reglas de conducta durante dos años, en el marco de una propuesta consensuada entre la defensa, el fiscal del caso Andrés Azar y la querella, que fue homologada por un juez de garantías.

El hecho ocurrió el 15 de abril de 2023, cerca de las 16:50, en la intersección de las calles Mosconi y Linares de la ciudad de Neuquén. Según la acusación presentada por la fiscalía, H.E.V conducía un automóvil cuando atravesó el cruce sin respetar la luz roja del semáforo y colisionó con una motocicleta que circulaba con prioridad de paso.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió una fractura en el brazo derecho que requirió una intervención quirúrgica y un prolongado tratamiento de recuperación.

Los informes médicos determinaron que las lesiones demandaron más de 60 días de curación e incapacidad laboral, motivo por el cual el hecho fue calificado como lesiones graves culposas doblemente agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor y por la violación de la señalización semafórica.

Reparación económica

La propuesta presentada por la defensa prevé una reparación económica total de $12 millones a favor de la víctima, que será abonada en 24 cuotas mensuales.

Azar señaló que hubo múltiples intentos para alcanzar una solución consensuada y destacó que finalmente se logró un acuerdo que permite resolver el conflicto. También remarcó que el imputado no registra antecedentes penales condenatorios y sostuvo que esas circunstancias justificaban acompañar el pedido de suspensión del proceso a prueba.

La víctima, representada por un querellante particular, prestó conformidad con el acuerdo alcanzado. Antes de que se resolviera el planteo, H.E.V tomó la palabra y pidió disculpas por lo ocurrido.

La decisión final

Al homologar el acuerdo, el juez de garantías Marco Lupica Cristo destacó el trabajo realizado por las partes para alcanzar una solución después de varios años de intentos.

Además de la reparación económica, H.E.V deberá realizar un curso de manejo defensivo, cumplir 96 horas de tareas comunitarias, presentarse cada dos meses ante Población Judicializada, fijar y mantener domicilio, abstenerse de consumir estupefacientes y moderar el consumo de alcohol.

El juez advirtió que, si incumple cualquiera de las reglas impuestas o comete un nuevo delito durante el plazo de dos años fijado para la suspensión del proceso, el beneficio será revocado y la causa retomará su curso hacia la etapa de juicio.