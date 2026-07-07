Un delivery de 22 años fue detenido en Fernández Oro cuando circulaba en moto con envoltorios de cocaína y marihuana. Mientras era identificado por la Policía, en su teléfono apareció un mensaje que decía: "¿A cuánto tenés el g?". Para los investigadores, ese detalle reforzó las sospechas de que el motociclista estaba vinculado al narcomenudeo.

Todo ocurrió sobre la avenida Cipolletti. Integrantes de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de la Regional V realizaban recorridas de prevención cuando advirtieron que un motociclista intentaba esconder un objeto entre sus pertenencias al notar la presencia policial. Esa maniobra llamó la atención de los efectivos, que decidieron detener la marcha e identificarlo.

Sin embargo, lo más llamativo ocurrió mientras el control avanzaba. En pleno procedimiento, el celular del joven recibió una notificación con un mensaje que preguntaba: "¿A cuánto tenés el g?", en referencia al precio de un gramo de droga. La frase quedó bajo la lupa de los investigadores y terminó de disparar una requisa más minuciosa.

El resultado fue contundente. Dentro de sus pertenencias, los policías encontraron cinco envoltorios con cocaína y marihuana.

Después del secuestro de la droga, personal de la Comisaría 26° realizó las actuaciones de rigor. Además, la auxiliar fiscal de turno ordenó que el joven fuera trasladado y puesto a disposición de la Justicia Federal.

Ahora la investigación buscará determinar si el sospechoso actuaba únicamente como vendedor o si formaba parte de una cadena de distribución de estupefacientes.