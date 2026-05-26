Un llamado al Centro de Operaciones Policiales activó durante la madrugada un operativo que terminó con tres jóvenes demorados frente a un edificio de Neuquén capital, después de un presunto intento de robo que incluyó daños, herramientas para violentar accesos y una fuga frustrada.

Lo más delicado del caso es la edad de dos de los involucrados: tienen 16 y 17 años.

El tercer implicado tiene 18.

El llamado que alertó sobre un robo en proceso

El episodio ocurrió pasadas las 00:17 de este lunes en un edificio ubicado sobre calle Pico Truncado.

Según informó la Policía, efectivos de Comisaría Primera llegaron al lugar tras una comunicación al COP que advertía sobre personas intentando ingresar al complejo.

Cuando arribaron, encontraron a varios jóvenes en el sector del garaje.

Intentaron escapar al ver a la Policía

De acuerdo con la información oficial, al recibir la voz de alto los sospechosos intentaron huir por calle Pico Truncado.

Sin embargo, el rápido despliegue policial permitió interceptarlos antes de que lograran escapar.

Durante el procedimiento, los efectivos detectaron daños en dos cámaras de seguridad y signos de forcejeo en el portón de ingreso al garaje.

Las herramientas que llevaban

Al momento de la demora, los tres sospechosos tenían distintos elementos que presuntamente iban a ser utilizados para concretar el robo.

Entre las herramientas secuestradas había una barreta tipo cuña, un destornillador, mochilas y un cortacandado.

La escena dejó al descubierto un intento de ingreso que no parecía improvisado.

Qué pasó con los detenidos

Los dos adolescentes fueron trasladados a la Comisaría de la Niñez y Adolescencia, mientras que el joven de 18 años quedó demorado en Comisaría Primera.

Ahora se intenta determinar si los sospechosos están vinculados a otros hechos similares ocurridos en la zona.

El procedimiento volvió a poner el foco sobre episodios delictivos protagonizados por menores durante la madrugada en distintos sectores de la capital neuquina.