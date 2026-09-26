Una mañana de tensión se vivió este viernes en Centenario luego de que un hombre de unos 50 años, y con un cuadro de salud mental provocara un incendio dentro de una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Chubut y 20 de Junio. El propietario encendió una silla dentro de la casa y la situación requirió la intervención de la Policía y de Bomberos Voluntarios.

Personal de la Comisaría Quinta llegó hasta el domicilio y utilizó extintores para controlar las llamas. El humo, sin embargo, quedó concentrado en el interior del inmueble y los bomberos debieron ingresar con equipos de ventilación para despejar el ambiente.

La situación también demandó una intervención para contener al propietario, al menos siete efectivos policiales participaron para reducirlo. Posteriormente el hombre fue trasladado y quedó demorado en el Hospital de Centenario.

Los vecinos ya habían advertido situaciones similares

El episodio generó preocupación entre las personas que viven en el sector. Vecinos señalaron que el hombre ya habría protagonizado otros incendios dentro del mismo domicilio, principalmente en el patio.

También mencionaron antecedentes de destrozos y situaciones que habían generado inquietud en el barrio. La intervención permitió controlar rápidamente el fuego y evitar que las llamas se extendieran dentro del inmueble.